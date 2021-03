Experta asegura que las áreas de capacitación específica marcarán la diferencia del futuro de la atención a la infancia

MADRID, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera de la Asociación Española de Pediatría (AEP), Inmaculada Calvo, ha asegurado que las áreas de capacitación específica (ACEs) marcarán la diferencia del futuro de la atención a la infancia y la adolescencia.

"Las ACEs que son una realidad en España, pero no cuentan con un reconocimiento oficial y lo más importante, con un itinerario formativo basado en la adquisición de competencias que garantice la calidad y uniformidad en su desempeño", ha dicho.

Y es que, prosigue, el hecho de que no exista un reconocimiento oficial de las ACEs de Pediatría significa que no existe un plan de formación homologado de calidad que permita la acreditación de especialistas y centros docentes y garantice un aprendizaje homogéneo y una adecuada actualización de los profesionales.

Para la Pediatría, este paso es "imprescindible" para asegurar la calidad en la formación y poder seleccionar los profesionales formados para ejercer adecuadamente, y con seguridad, su trabajo. Se trata de asegurar la calidad profesional y la seguridad del paciente en el futuro inmediato.

Actualmente, 19 especialidades pediátricas candidatas a las ACEs en Pediatría están debidamente registradas en la AEP, como sociedades de especialidades pediátricas y con sus estatutos desarrollados. Todas disponen de itinerarios formativos especificados y tienen identificados los centros de capacitación y las exigencias requeridas para obtener su acreditación en cada una de las áreas de las ACEs pediátricas.

Estas son: Cardiología, Cuidados Intensivos, Cuidados Paliativos, Endocrinología, Errores Innatos del Metabolismo; Gastroenterología, Hepatología y Nutrición; Infectología, Inmunología clínica y Alergología; Medicina del Adolescente, Neonatología, Nefrología, Neumología, Neurología, Pediatría de Atención Primaria, Oncohematología, Pediatría Interna Hospitalaria, Pediatría Social, Reumatología y Urgencias.

"Estos cuatro años en el Comité Ejecutivo de la AEP, he tenido la misión clara de poner en pie la regulación de las ACEs. Al principio, me llevó un tiempo situarme y darme cuenta de que el camino no era fácil y de que la situación era más complicada de lo que yo pensaba. En aquel momento, cada especialidad y su sociedad científica respectiva caminaban de forma individual, sin ningún nexo de unión con el resto. Nadie se planteaba hacia dónde debíamos ir", ha enfatizado.

Dicho esto, la doctora ha explicado la difícil labor que han afrontado las sociedades científicas y la AEP estos años. "Tras cientos de llamadas telefónicas, correos electrónicos, convocatorias. Tras aprendernos todos los reales decretos, los borradores junto con los cambios ministeriales. Tras todo el esfuerzo realizado, conseguimos trazar un proyecto importante y de gran interés para todos", ha destacado la vicepresidenta.

En estos últimos años, enfatiza, se ha ido dando cuerpo y contenido a las ACES de todas las especialidades, pero también con "toda esa ilusión compartida" le han dado "alma y vida" a la Pediatría, que estaba "poco valorada".

Próximamente, la AEP entregará a la Dirección General de Ordenación de las Profesiones Sanitarias del Ministerio de Sanidad la propuesta para la acreditación y despliegue de las ACEs en Pediatría. Al mismo tiempo, la AEP está en pleno proceso electoral que traerá un cambio en la Junta Directiva y, más concretamente, en el Comité Ejecutivo, que se renovará completamente.

En este trance, Calvo ha decidido dar un paso adelante. "Mi deseo es terminar lo que he empezado. Vengo con los deberes hechos", ha recalcado la experta. Así pues, se presenta como candidata a la Presidencia de la AEP con un equipo nuevo formado por importantes referente de la Pediatría nacional como el jefe de Servicio de Urgencias de Pediatría del Hospital Universitario Cruces, Javier Benito; el pediatra de referencia en el modelo pediátrico desde la Atención Primaria, Manuel Praena; o el actual presidente de la Sociedad Europea de Neonatología, Máximo Vento.

Vicente Morales, actual vicepresidente (área profesional) de la Sociedad Catalana de Pediatría; Juan José García, jefe del Servicio de Pediatría del Hospital Sant Joan de Déu y Yolanda Martín Peinador, coordinadora de Pediatría de la Dirección Asistencial Centro de Madrid, completan este equipo que Inmaculada Calvo califica como un "equipo homogéneo y representativo por su experiencia profesional, con liderazgo en sus sociedades científicas y con cargos de responsabilidad que aporten la experiencia que este reto requiere".