La experiencia puntera de España con la IA frente al cáncer de piel

MADRID, 2 Ene. (EDIZIONES) -

En España somos unos privilegiados por muchas cosas, pero entre otras porque especialistas dermatólogos de nuestro país son punteros en el estudio y lucha contra el cáncer de piel, y más concretamente, en el empleo de la inteligencia artificial (IA) en este campo.

En concreto, el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, y el Hospital Clínic de Barcelona, son expertos y referentes a nivel europeo casi en el empleo de la inteligencia artificial frente al cáncer de piel, y entrevistamos a sus principales protagonistas en Europa Press Infosalus.

En primer lugar, charlamos con el doctor Julián Conejo-Mir, que es catedrático de Dermatología, y jefe de Servicio y director de la Unidad de Gestión Clínica de Dermatología del Hospital Universitario Virgen del Rocío (Sevilla), quien lamenta que, aunque anualmente haya campañas de prevención desde hace casi tres décadas contra el cáncer de piel, sea el único que a día de hoy no sólo no se esté reduciendo, sino que crece; concretamente en el caso del melanoma (un tipo de cáncer de piel), y hasta un 10% cada año.

"La población está mejor informada, tiene conciencia de que hay que protegerse del sol. Cuidamos mucho a nuestros niños, pero en las estadísticas reales vemos que los niños están muy bien protegidos, mientras que padres sólo en el 50% de los casos, porque no hacen uso del fotoprotector solar", alerta este experto.

Por tanto, considera que a día de hoy la incidencia de esta neoplasia sigue en aumento porque la población no llega a mentalizarse, sobre todo "por comodidad", porque no se aplican los adultos el protector solar, y por el factor ambiental que existe detrás de la conciencia colectiva de los españoles, de que la vida al aire libre es saludable; "de manera que, en muchas ocasiones, nos exponemos muchas horas al sol sin protección solar".

LOS PRIMEROS SIGNOS DE DAÑO SOLAR

Con ello, le preguntamos a este referente sobre cómo se manifiesta el daño solar en nuestra piel, e indica que hay una serie de escalones previos, el conocido como 'envejecimiento de la piel' que no es natural, y que multiplicamos por el fotoenvejecimiento.

"A una persona sana de repente le vemos en la piel la aparición de daño solar, en forma de lentigos solares, de queratosis seborreica, de telangiectasias, o de manchas solares. A estos pacientes que sí tienen daño solar, pero no cáncer de piel, no se les debe despreciar porque si le ponemos tratamiento a esa piel, el cáncer de piel no va a aparecer", defiende este especialista del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla.

EL CÁNCER MÁS FRECUENTE DEL SER HUMANO

Realmente, el cáncer de piel no es el más mortal del ser humano, prosigue el doctor Conejo-Mir, sino que está muy por encima en cuanto a mortalidad el de pulmón, el de próstata, o el de mama; si bien asegura este dermatólogo sevillano que el problema del cáncer de piel es que es el más frecuente del ser humano, su incidencia es muy alta, y anualmente crece un 10% en nuestro país, como hemos contado.

Prevenirlo es muy fácil, según recuerda, después de muchos años de luchar contra esta enfermedad, y dice que se ha adelantado mucho en la detección y en el tratamiento del cáncer de piel; aunque, sin duda, reconoce que, "después de muchos años de práctica", una revisión de la piel periódica es la mejor herramienta para ello; aparte, por supuesto, de la protección solar, aunque "ésta falla y en la práctica no protege más del 50% porque no se aplica bien".

LOS INICIOS DEL CÁNCER DE PIEL Y LA IA EN SEVILLA

Así, tal y como contábamos, el Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla desde 2019 mantiene una línea de trabajo importante en materia de cáncer de piel. Entonces, empezó a usar técnicas innovadoras de imagen de microscopía confocal en el hospital, y fue también el momento en el que surgió una IA más práctica en el campo del cáncer de piel. Este hospital, según nos cuenta Conejo-Mir, decidió unificar ambas tecnologías para el diagnóstico del cáncer de piel y aprovechar así todas sus potencialidades.

Gracias a este desarrollo, hoy en día trabajan de manera conjunta con el Memorial Sloan Kettering Cancer Center de Nueva York, un centro referente a nivel mundial en cáncer de piel, y que utiliza técnicas de IA como asistente, por ejemplo; aparte de que ambos centros han sacado adelante muchas publicaciones de manera conjunta.

Además, y durante la pandemia, ese centro sanitario sevillano desarrolló un algoritmo propio del cáncer de piel, que diagnostica el cáncer de piel, con una probabilidad superior al 89%, a través de las imágenes de lesiones sospechosas.

¿QUÉ ES MÁS EFICAZ EN EL DIAGNÓSTICO?

"No hemos conseguido aún superar el 89% de acierto con nuestro algoritmo. Se nos ocurrió ver si en la vida real diagnostica más un dermatólogo o el algoritmo de la IA. El aparato diagnosticaba en esa cifra, se mantenía en el 89%; pero el dermatólogo con la dermatoscopia y sin la IA, en la vida real bajaba al 60-70%, ¿por qué? La presión de la consulta, por ejemplo, el profesional ve 70 pacientes diarios, con la presión de la cola de fuera, o te llaman por teléfono", agrega.

De ahí, han saltado a más aplicaciones de la IA en el Vírgen del Rocío, y por ejemplo, han creado un 'chatbot', un asistente de consulta, impulsado por Chat GPT4, con el que, por ejemplo, el doctor Conejo-Mir detalla que tiene un avatar, y le han clonado su voz, y con el que se le pregunta al paciente para recopilar los datos necesarios para su historia clínica, e incluso les avanza el posible diagnóstico y tratamiento a seguir.

"El propio algoritmo busca en las bases médicas y es una herramienta de ayuda para los médicos porque así pueden dedicar los 10 minutos íntegramente al paciente, y no a escribir en el ordenador. Queremos que nuestros pacientes estén más tiempo con nosotros, queremos simplificar el trámite burocrático para que los diez minutos que esté el paciente con el médico sean del médico", refiere este especialista.

Cuenta, además, que hicieron una encuesta a los pacientes sobre si les gustaría que la entrevista inicial se la realizara un robot asistente, y se encontraron con que más del 80% de pacientes contestó afirmativamente, argumentando que porque le podían preguntar lo que quisieran.

Rechaza, en consecuencia, el doctor Conejo-Mir la idea de que la medicina se vaya a deshumanizar por la inteligencia artificial, defendiendo que de esta manera pueden dedicar más tiempo a los pacientes, mejorar en sus diagnósticos, y agilizar todos los procesos, redundando en el fondo en una mejor calidad asistencial.

LA EXPERIENCIA DEL HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA

Mientras, el proyecto del Servicio de Dermatología, dirigido por la doctora Susana Puig, jefa de servicio y por el doctor Josep Malvehy, coordinador de Innovación del Instituto de Medicina y Dermatología del Hospital Clínic, cuentan con experiencia en investigación en IA y aplicando algoritmos matemáticos que agilizan los procesos asistenciales desde hace casi una década, aplicados, por ejemplo, a la reconstrucción de una imagen 3D a partir de múltiples fotografías con las que tener el avatar de un paciente.

"Son aplicaciones de IA y de 'machine learning'. Otra cosa es la utilización de la IA para clasificación automática de tumores, y para el diagnóstico precoz. Ahora es una ayuda y sobre todo en manos de personal experto nos permite agilizar nuestras exploraciones. Por ejemplo, en imágenes corporales totales en 3D permite la comparación automática de pacientes cada 6 meses y mejorar las habilidades para controlar las lesiones. Pero dice que también hay algoritmos que ayuden a detectar lesiones sospechosas, de manera que el médico trabaje de forme más precisa", detalla.

En 2021, por ejemplo, incorporaron a su cartera de servicios un dispositivo de inteligencia artificial que combina imágenes de dermoscopia digital, e imágenes en 3D, el 'Vectra360', "para rastrear el cáncer de piel".

Según cuentan desde el centro barcelonés, el robot toma las imágenes de todo el cuerpo en tres dimensiones en menos de un segundo, por lo que cada lesión se puede evaluar y analizar en pocos minutos. El equipo está dotado de 98 cámaras y de un entramado de iluminación de polarización cruzada, puede capturar imágenes de toda la superficie de la piel, y ofrecer a los especialistas una visión tridimensional del paciente.

Ahora bien, advierte de que un "número importante de lesiones benignas se clasifican como malignas" en diferentes aplicaciones y algoritmos las más peligrosas no se clasifican como tal; y ahí desarrollan trabajos de investigación para evitar estos errores. "Hay algoritmos que diagnostican mejor que algunos de los mejores dermatólogos europeos, pero si se ponen en imágenes de vida real, no preseleccionadas, ya bajan mucho su habilidad", afirma la doctora Puig.

Aunque sí que es cierto que el machine learning y los algoritmos de IA en grupos preseleccionados funcionan muy bien, cuando esto se intenta trasladar a la poblacion en general, o estudios hechos que se han hecho con médicos de familia, de momento en su opinión se está creando un caos porque aumenta el índice de sospecha en lesiones que no son nada, mientras que las deberían ser sospechosas son clasificadas como benignas; "por lo que se debe seguir trabajando en ello".

Ahora bien, esto no quiere decir que a día de hoy ya se utilicen algunos algoritmos que no diagnostican, sino que crean un avatar 3D de la persona, y compararlo con la piel de esa misma persona hace unos meses y qué ha cambiado.

También emplean otros algoritmos que aplicando un microscopio de microscopia confocal en la piel hace una reconstrucción 3D de la piel, sin necesidad de hacer una biopsia, es como si tuviéramos una biopsia virtual, y aplicando otros algoritmos se puede calcular el riesgo de que sea un precáncer o carcinoma escamoso; un algoritmo sobre el que actualmente están investigando, aclara esta experta de la IA.

La realidad es que, tal y como reconoce, se está viendo un aumento de las consultas en el campo de la Dermatología porque a los pacientes el algoritmo les dice que vaya al dermatólogo ante una determinada lesión, que después el especialista médico comprueba que no es maligna o sospechosa, pero el paciente se queda nervioso porque la IA le ha dicho que sí puede serlo. "Antes de poner algoritmos en manos de la población general se deberían hacer ensayos clínicos realizados de forma prospectiva donde se evalúe la especificidad de la técnica porque otro de los problemas es que las compañías hacen diagnósticos encubiertos", agrega.

En esto se está trabajando a nivel de la UE, según reconoce, y el doctor Josep Malvehy, coordinador de Innovación del Instituto de Medicina y Dermatología del Hospital Clínic, y miembro de su equipo, es el coordinador europeo de la Task Force de IA en dermatología, y precisamente para evaluar lo que significa la implementación de todo esto, "que seguro que la emplearemos cada día más".

LAS CIFRAS DEL CÁNCER DE PIEL EN ESPAÑA

Según el Libro Blanco del cáncer de piel de la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV), publicado en 2022, el cáncer de piel se divide en melanoma cutáneo y cáncer cutáneo no melanoma (CCNM) que engloba fundamentalmente al carcinoma basocelular (CBC) y al carcinoma espinocelular (CEC).

En España anualmente se diagnostica a más de 78.000 nuevos pacientes con cáncer de piel, de los que casi el 95% presentan cáncer de piel no melanoma; mientras que unas 4.000 personas presentan cáncer de piel melanoma, que es el que peor pronóstico tiene por su gran agresividad. Según la AEDV, para 2040, el melanoma será el segundo tumor en incidencia global, y el primero en el caso de los varones, sobrepasando al cáncer de colon y al de pulmán.