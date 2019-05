Un estudio sugiere que realizar el test de la hepatitis C entre los 43 y 65 años puede ser coste-efectivo

Publicado 07/05/2019 13:21:01 CET

Realizar el test de la hepatitis C en el grupo de edad de 43 a 65 años posiblemente es coste-efectivo, tal y como ha sugerido el estudio 'Screening of HCV infection in Spain' realizado por expertos del Hospital Marina Baixa de Villajoyosa (Alicante), y que ha sido publicado en el ' European Journal of Gastroenterology & Hepatology'.

Se trata del primer estudio piloto descriptivo transversal sobre hepatitis C realizado en España, en el que se ha invitado a participar a la población general adulta de la zona básica de salud de Callosa d`En Sarrià, de entre 25 y 70 años, empadronada en la base de datos del Sistema de Identificación Poblacional de la Consellería de Sanitat i Salut Pública de la Generalitat Valenciana.

La población diana estimada fue 5.849 sujetos, de los cuales participó un 46,2 por ciento y su inclusión en el estudio se hizo a través de invitaciones mediante correo electrónico, campañas informativas en prensa y radio, así como a través de charlas informativas en los centros comunitarios. Este cribado poblacional arrojó que el 1,14 por ciento (30 casos) tenía anticuerpos positivos, de los cuáles 13 presentaban infección activa, lo que supone una prevalencia de hepatitis C del 0,49 por ciento.

"No podemos concluir que el cribado universal es eficiente desde el punto de vista de la farmacoeconomía. Sin embargo, si tenemos en cuenta que nuestro estudio, y otros publicados en nuestro país, han evidenciado un claro predominio de los casos detectados en el grupo de edad de 43 a 65 años, es posible que la práctica de cribado en esta cohorte sí sea coste-efectiva", ha dicho el coordinador del trabajo y jefe de sección de Aparato Digestivo del Hospital Marina Baixa de Villajoyosa, Antonio García Herola.

Asimismo, el doctor ha comentado que con los resultados obtenidos en el trabajo se demuestra que es posible detectar esta enfermedad con un método "inocuo, sencillo y muy barato", insistiendo en que el estudio ha permitido diagnosticar a siete participantes que desconocían padecer la enfermedad.

Actualmente el Ministerio de Sanidad también está trabajando en un estudio para conocer la prevalencia de la hepatitis C. Según los datos preliminares de la Encuesta Nacional de Seroprevalencia del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social (MSCBS) de 2018, se estima que el 0,8 por ciento de la población española analizada (entre 2 y 80 años) tiene anticuerpos positivos frente al virus de la hepatitis C y el 0,17 por ciento tiene una infección activa.

"La hepatitis C cumple los criterios básicos para que una enfermedad sea susceptible de realización de estudios de cribado poblacional. Constituye un problema de salud pública, que tiene una fase preclínica por lo que la detección precoz supone un adelanto diagnóstico, la prueba de cribado es sensible, barata y segura y sin efectos adversos y, hoy día, podemos garantizar un tratamiento seguro y altamente efectivo", ha comentado García Herola.

Finalmente, el doctor ha destacado la necesidad que, de cara a conseguir la eliminación de la hepatitis C como problema de salud pública, se diagnostiquen a los pacientes asintomáticos que desconocen que padecen la enfermedad para, así, alterar la historia natural de la enfermedad y evitar la progresión a enfermedad hepática avanzada y cáncer de hígado.