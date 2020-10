Un estudio sugiere que muchos pacientes con linfoma no Hodgkin puede evitar la radiotarepia

MADRID, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un estudio llevado a cabo por investigadores de la Universidad de Arizona Cancer Center (Estados Unidos) ha sugerido que muchos pacientes con linfoma no Hodgkin, pueden evitar la radioterapia y recibir menos ciclos de quimioterapia.

Actualmente, esta enfermedad se puede tratar en algunos casos con una combinación de quimioterapia de medicamentos conocida como R-CHOP. Esta combinación consta de cinco medicamentos aprobados por la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés): rituximab (R) más ciclofosfamida (C), hidroxidaunomicina (H), oncovina (O) y prednisona (P). Luego, los pacientes se someten a tres ciclos de quimioterapia seguidos de radiación, o completan seis ciclos sin radiación.

En el nuevo estudio, publicado en el 'Journal of Clinical Oncology', los expertos han señalado que la radiación puede no ser necesaria para muchos pacientes y que, en cambio, se puede usar una tomografía por emisión de positrones (PET) después de tres ciclos de R-CHOP. Si el escaneo del paciente es negativo, puede continuar con una ronda adicional de R-CHOP para completar su tratamiento.

Y es que, los resultados han evidenciado que el 91 por ciento de las personas que no recibieron radiación estaban vivas cinco años después del tratamiento y el 89 por ciento estaban libres de cáncer. Además, los pacientes con una PET positiva no continuaron con rondas adicionales de R-CHOP, sino que se sometieron a radioterapia y un tratamiento de refuerzo en áreas donde las exploraciones mostraban células cancerosas de rápido crecimiento. Posteriormente, estos pacientes recibieron tratamiento con un fármaco de radioinmunoterapia, ibritumomab tiuxetan, que aún no está aprobado por la FDA para este tumor, pero está aprobado para otros tipos de linfoma.