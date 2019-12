Un estudio recopila 60 buenas prácticas nacionales e internacionales para prevenir la obesidad infantil

Publicado 17/12/2019 14:15:34 CET

Un informe elaborado por DKV Seguros, junto con la Fundación SHIP2B, y presentado este martes, ha recopilado un total de 60 buenas prácticas tanto nacionales como internacionales que ayudan en materia de prevención de la obesidad infantil, con el fin de que sirvan de referente e inspiren otros nuevos modelos de actuación basados en los hábitos saludables de los niños.

El estudio, presentado por el psiquiatra y experto en obesidad infantil Rafael Casas, se ha centrado en prácticas con un enfoque amplio que incorporen a todos los actores de este problema, a saber, niños, padres, profesionales sanitarios, educadores y responsables de políticas públicas, además de la sociedad en general.

Así, los criterios para la selección de proyectos han sido el impacto social y la eficacia, la escalabilidad, la participación y la movilización de los diferentes actores sociales, la participación de sectores asociativos, la capacidad para alcanzar el máximo de territorio o de población, la aplicabilidad y la capacidad para alcanzar a sectores sociales desfavorecidos.

De igual forma, también se ha valorado si estas prácticas complementaban las acciones de prevención que se realizan desde la red de asistencia sanitarias.

En este sentido, se han creado ocho categorías que para clasificar las iniciativas y escoger aquellas con un mayor impacto social y, finalmente, se han escogido los seis programas más relevantes.

Se ha partido, por tanto, de una revisión de experiencias nacionales e internacionales más o menos innovadoras que puedan ser útiles en el objetivo de estimular la creación, desarrollo y creatividad en métodos de prevención de la obesidad en la población infantil.

En cuanto a la primera categoría, donde se han aglutinado las mejores campañas sociales en materia de salud pública dirigidas desde el Gobierno para promover los hábitos de vida saludable en la infancia, Casas ha destacado especialmente la iniciativa española '5 al día', así como la Estrategia PIPO, de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias.

En el ámbito educativo, ha resaltado el importante papel de los colegios en la divulgación de este tipo de iniciativas en diferentes tramos de edad. Entre ellas, ha comentado la labor de POIBA, dedicada especialmente a los niños de entre 8 y 12 años, en su 50 por ciento de barrios de nivel socioecónomico desfavorecido.

Las iniciativas que centran su actividad en la promoción de una alimentación saludable, junto con recomendaciones para reducir el sedentarismo e incrementar la actividad física, conforman la tercera clasificación. Casas ha resaltado, en este sentido, 'Nutriplato' y los Talleres Saludables de DKV Seguros, Ayuda en Acción y la Fundación Alicia.

PROGRAMAS DIRIGIDOS A FAMILIAS

Los programas para familias son igualmente importantes en materia de prevención porque, tal y como se ha señalado durante la presentación del estudio, "detrás de un niño con sobrepeso hay padres con sobrepeso". Así, el informe destaca dos buenas prácticas que pueden aplicarse en la vida cotidiana de padres e hijos: el proyecto británico 'Eat Well, Play Well, Stay Well', por un lado, y la 'Cátedra DKV de Educación para la salud', por el otro.

En lo que respecta a los proyectos dirigidos a los profesionales sanitarios y a su formación en materia de nutrición infantil, el experto ha subrayado 'La Red de la Sandía', de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.

Finalmente, en la categoría de programas de control de peso y tecnología, Casas ha puesto especial énfasis en la iniciativa 'Growin', cuyo principal precursor, el ingeniero Ignacio Martínez, también ha estado presente en el acto.

Growin es una plataforma digital que pretende "individualizar un problema global desde la tecnología móvil". Así, para su funcionamiento, se identifican los usuarios objetivos y se diseñan estrategias específicas para ellos. Se centra en "las 3 Ps, es decir, Pediatría, Predicción y Prevención", tal y como ha expresado su creador. "La predicción se basa en otros estudios anteriores, mientras que dentro de la prevención se engloban medidas como consejos de nutrición, ejercicio físico y hábitos de vida saludables que complementen a las recomendaciones del pediatra", ha explicado.

De entre las 60 iniciativas que componen el estudio, se han nombrado seis que responden mejor a cada uno de los criterios considerados como variables clave. Además del mencionado Nutriplato, del Hospital de Sant Joan de Déu, también han obtenido el reconocimiento el proyecto Safalin, de la Gasol Foundation; el programa Nereu, de la Associación Nereu; el Identifics, de la Universidad de Zaragoza; el Food Scanner App, de Change4Life, y 'I'm Living Healthy Too', de Prais Foundation.