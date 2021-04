Un estudio evidencia que priorizar los grupos poblacionales a vacunar ayuda a salvar vidas

MADRID, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

Priorizar los grupos poblacionales a vacunar ayuda a salvar vidas y reduce la propagación de la infección, según ha puesto de manifiesto un estudio llevado a cabo por investigadores de la University of California (Estados Unidos) y que ha sido publicado en la revista 'Proceedings of the National Academy of Sciences'.

"La priorización tiene beneficios porque las personas difieren en al menos dos formas clave: su riesgo de infección y la probabilidad de consecuencias graves de la infección. Sabemos que los trabajadores esenciales de primera línea tienen menos capacidad para distanciarse socialmente y, por lo tanto, un riesgo elevado, mientras que las personas mayores se ven más afectadas por la infección. Tener en cuenta esto aumenta sustancialmente los beneficios de la vacunación", han dicho los expertos.

Para el estudio, los investigadores modelaron las tasas de transmisión de COVID-19 y la asignación óptima de un suministro de vacuna inicialmente limitado en Estados Unidos. Así, descubrieron que las muertes, los años de vida perdidos y las infecciones eran entre un 17 y un 44 por ciento más bajos cuando las vacunas estaban dirigidas a poblaciones vulnerables, especialmente a las personas mayores y trabajadores esenciales, en lugar de un enfoque alternativo en el que todos tienen las mismas probabilidades de ser vacunados.

Sobre la base del enfoque estándar en los análisis de modelos para tener en cuenta los grupos de edad, el estudio es el primero en incluir a los trabajadores esenciales de primera línea como categoría. Al hacerlo, los investigadores identificaron que dichos trabajadores deberían ser una prioridad de vacunación junto a las personas mayores.

"La priorización tiene un valor sustancial, al menos durante los primeros meses del lanzamiento de la vacuna. Una vez que se ha vacunado a una gran proporción de las personas más vulnerables o con más probabilidades de estar expuestas, se vuelve menos importante quién lo contraiga", han dicho los expertos.