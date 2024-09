Un estudio de Daiichi Sankyo revela diferencias de género para tratar el colesterol LDL

MADRID, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las mujeres europeas con riesgo cardiovascular alto o muy alto recibieron un tratamiento insuficiente y alcanzaron en menor medida los niveles de colesterol de lipoproteínas de baja densidad (C-LDL)recomendados por las directrices de las guías, según los datos de los subanálisis del estudio observacional 'SANTORINI', de Daiichi Sankyo, que se han publicado en el Congreso de la Sociedad Europea de Cardiología (ESC) 2024.

Los datos de un nuevo subanálisis de 'SANTORINI', basado en 5.197 pacientes varones con una media de edad de 65 años y 2.013 mujeres con una media de edad de 66 años, muestran que las mujeres estaban infratratadas en comparación con los hombres, ya que eran menos las que alcanzaban los niveles de C-LDL recomendados por las guías durante el estudio.

Aunque la proporción de pacientes que alcanzaron los objetivos de C-LDL mejoró desde el inicio hasta el primer año de seguimiento, fue mayor en los varones (22,9% y 33,3%, respectivamente) que en las mujeres (16,9% y 24,6%, respectivamente). A pesar de que las recomendaciones de las guías son similares, el número de mujeres que no recibieron ningún tratamiento hipolipemiante al inicio y al año de seguimiento fue mayor (23,9% y 3,9%, respectivamente) que el de hombres (20,7% y 2,7%).

"Sabemos que la gravedad de las enfermedades cardiovasculares es tan alta en las mujeres como en los hombres, y que los pacientes de ambos sexos siguen estando infratratados. Pero este nuevo subanálisis del estudio 'SANTORINI' sugiere además que, en la práctica clínica, las mujeres como grupo estaban siendo desproporcionadamente infratratadas y no siempre alcanzan los objetivos recomendados de nivel de C-LDL", ha explicado el profesor David Nanchen, de la Universidad de Lausana, Centro de Atención Primaria y Salud Pública (Unisanté), Lausana, Suiza.

"Estos hallazgos subrayan la necesidad de una atención más amplia para gestionar mejor el riesgo de enfermedad cardiovascular en las mujeres", ha agregado.

FALTA DE ADHERENCIA AL TRATAMIENTO DE FIBRILACIÓN AURICULAR

La eficacia del tratamiento de la fibrilación auricular con anticoagulantes orales depende de la adherencia y la persistencia. Así, la falta de adherencia a los anticoagulantes orales no antagonistas de la vitamina K (ACODs) se ha asociado a un mayor riesgo de ictus en pacientes con fibrilación auricular (FA).

En este contexto, Daiichi Sankyo ha llevado a cabo el programa ETNA-AF, con el objetivo de profundizar en el conocimiento de la carga mundial de la enfermedad cardiovascular en pacientes con fibrilación auricular no valvular. El programa combina datos de distintos estudios no intervencionistas de Europa, Asia Oriental y Japón en una única base de datos. Más de 28.000 pacientes fueron incluidos en los registros del ETNA-AF y seguidos durante cuatro años en Europa y dos años en países no europeos.

Los resultados de un nuevo subanálisis post hoc del programa ETNA-AF mostraron que, de los 9.417 pacientes (un 71,5% de los 13.164 inscritos) que completaron el estudio de 4 años, el 87,4 por ciento persistió en el tratamiento con edoxabán. Tanto la interrupción del tratamiento como la no persistencia se asociaron a factores como el aumento de la edad, el sexo masculino, el peso corporal extremo, la función renal baja, la insuficiencia cardiaca, la enfermedad vascular, la enfermedad hepática crónica, el consumo de alcohol, la percepción de fragilidad, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el tabaquismo, los síntomas actuales de FA y la ablación.

"El elevado número de pacientes que mantuvieron el tratamiento con este fármaco durante los cuatro años del estudio es una buena noticia para nuestros esfuerzos por mitigar la falta de adherencia terapéutica", ha afirmado el profesor Raffaele De Caterina, director de la Unidad de Cardiología en el Hospital Universitario de Pisa (Italia).

"Esperamos que los factores asociados a la no persistencia observados en el estudio también ayuden al desarrollo de estrategias de tratamiento en la práctica clínica, en beneficio de los resultados de los pacientes", ha finalizado.