Un estudio cambia la práctica clínica en el cáncer de mama más frecuente y evitar la quimioterapia a las pacientes

MADRID, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las pacientes postmenopáusicas con receptores hormonales positivos (RH+) y HER2 negativo (luminal), el subtipo de cáncer de mama más frecuente, que tienen entre 1 y 3 ganglios axilares afectados y con un resultado Recurrence Score igual o inferior a 25, actualmente tratadas con quimioterapia más hormonoterapia, podrán prescindir de la quimioterapia y ser tratadas con igual eficacia y pronóstico solo con hormonoterapia, evitando así los efectos adversos de la quimioterapia, según concluye el estudio 'RxPONDER'.

Los resultados han sido presentados por su relevancia en rueda de prensa en el 43 rd San Antonio Breast Cancer Symposium, que este año se celebra de forma virtual del 8 al 12 de diciembre. Este ensayo clínico internacional, promovido por el grupo cooperativo estadounidense SWOG Cancer Research Network, con el apoyo del National Cancer Institute (NCI) de EEUU, cuenta con participación destacada del Grupo GEICAM de Investigación en Cáncer de Mama.

De hecho, el grupo español ha contribuido al mismo con la inclusión de 792 mujeres, lo que supone casi el 20 por ciento del total de pacientes participantes en el ensayo, a través de 21 hospitales españoles pertenecientes a GEICAM. En este estudio han participado además los grupos cooperativos estadounidenses The Alliance for Clinical Trials in Oncology, el ECOG-ACRIN Cancer Research Group y el NRG Oncology, así como el canadiense NCIC CTG, además de Unicancer, red de hospitales franceses dedicada a la investigación del cáncer, y el National Cancer Center-Korea.

"El estudio 'RxPONDER' supone un importante esfuerzo de investigación internacional que proporciona información extremadamente relevante para las pacientes con cáncer de mama operable", ha dicho el presidente de GEICAM, Miguel Martín, tras informar de que han recursos propios para financiar el trabajo.

El estudio fue realizado en 5.083 pacientes con cáncer de mama RH+ y HER2-, que tienen entre 1 y 3 ganglios positivos y un RS igual o inferior a 25, que supone un tercio de todas las mujeres con cáncer de mama (alrededor de 8.000 anuales en toda España). El tratamiento estándar, que se viene utilizando desde hace tres décadas, es quimioterapia (antraciclinas y taxanos) seguida de tratamiento hormonal, administrado entre 5 y 10 años.

El ensayo se basa en el test genómico 'Oncotype DX', una herramienta predictiva y pronóstica de la compañía Exact Sciences (distribuida en España en exclusividad por Palex Medical) que cuantifica la expresión de 21 genes en el tejido tumoral de las pacientes para ofrecer tanto un índice de probabilidad de beneficio o no de la quimioterapia como de recaída del cáncer, el resultado Recurrence Score.

"Se realizó el test 'Oncotype DX' a las 5.083 pacientes participantes en el estudio, de las que un 67 por ciento eran postmenopáusicas y el resto premenopáusicas. Las que tenían un resultado 'Recurrence Score' igual o inferior a 25, es decir, bajo (puede oscilar entre cero y 100), se aleatorizaron a tratamiento estándar con quimioterapia más hormonoterapia o a tratamiento solo hormonal, y se las siguió durante 5 años", ha explicado el investigador principal del estudio en España, Emilio Alba.

Los resultados, prosiguen, revelan que retirar la quimioterapia a las mujeres postmenopáusicas con este tumor y entre 1 y 3 ganglios afectos no empeora el pronóstico, de modo que, en esta población de pacientes, que representan alrededor de 5.300 nuevos casos en España cada año, se puede evitar el tratamiento quimioterápico.

Sin embargo, las mujeres premenopáusicas incluidas en el estudio sí obtenían un beneficio con la quimioterapia sumada al tratamiento hormonal, con una mejora de la tasa de supervivencia libre de enfermedad a los 5 años de un 5 por ciento. En estas pacientes, esta tasa alcanzaba el 94,2 por ciento con quimioterapia más hormonoterapia, frente al 89 por ciento en las que solo recibieron hormonoterapia.

Del ensayo también se desprende que el pronóstico en todos los grupos de pacientes es excelente, a pesar de tener ganglios afectos. "La supervivencia libre de enfermedad, es decir, las pacientes que no tuvieron recurrencia del tumor durante 5 años, superaba el 90 por ciento. Los resultados suponen el cambio de práctica clínica en cáncer de mama con ganglios positivos más importante de los últimos 25 años, desde la incorporación de los taxanos al tratamiento", ha recalcado Alba.

Se trata del primer gran ensayo aleatorizado para determinar si este tipo de pacientes con 1-3 ganglios afectos se benefician de la quimioterapia. El test 'Oncotype DX' ya había demostrado en un estudio previo, el 'TAILORx', que la hormonoterapia sola no resulta inferior a la hormonoterapia más quimioterapia en pacientes con ganglios negativos y resultados Recurrence Score entre 0 y 25. Sin embargo, el 'RxPONDER' ha estudiado por primera vez si también pueden evitar la quimioterapia las pacientes con 1-3 ganglios positivos, quienes presentan un mayor riesgo inicial de recaída.

"Gracias a los estudios 'TAILORx' y 'RxPONDER' hay ahora una claridad inédita a la hora de identificar qué pacientes se beneficiarán o no de la quimioterapia, ya presenten enfermedad con o sin afectación ganglionar. Estos resultados han sido esperados durante mucho tiempo, y continúan expandiendo el papel de 'Oncotype DX' a la hora de configurar la práctica clínica. Es un privilegio que un estudio que impactará positivamente en decenas de miles de pacientes a nivel mundial haya tenido una participación tan destacada de GEICAM", ha zanjado el director médico de Palex Medical, Carlos Hagen.