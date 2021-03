Un estudio alerta de que los esteroides anabólicos androgénicos pueden acelerar el envejecimiento cerebral

Archivo - Brain vector illustration in top view.

Los esteroides anabólicos androgénicos, una versión sintética de la hormona sexual masculina testosterona, pueden acelerar el envejecimiento cerebral, según ha puesto de manifiesto un estudio llevado a cabo por investigadores del Hospital Universitario de Oslo (Noruega) y que ha sido publicado en el 'Biological Psychiatry: Cognitive Neuroscience and Neuroimaging'.

"El uso de esteroides anabólicos se ha asociado con una variedad de efectos secundarios médicos y psicológicos. Sin embargo, dado que los esteroides anabólicos solo han estado en el dominio público durante unos 35 años, todavía estamos en la fase inicial de apreciar el alcance completo de los efectos después de un uso prolongado. Los efectos menos estudiados son los que se relacionan con el cerebro", han dicho los expertos.

Las hormonas esteroides ingresan fácilmente al cerebro, donde se encuentran los receptores para las hormonas sexuales. Debido a que los esteroides anabólicos androgénicos se administran en dosis mucho más altas que las que se encuentran naturalmente en el cuerpo, los expertos que podrían dañar al cerebro, especialmente si se usan durante un largo periodo de tiempo.

Para llevar a cabo el trabajo, los investigadores analizaron imágenes por resonancia magnética (IRM) de los cerebros de 130 levantadores de pesas con antecedentes de uso prolongado de esteroides anabólicos androgénicos y de 99 levantadores de pesas que nunca habían usado estos medicamentos.

Además, los investigadores utilizaron el aprendizaje automático para determinar la edad cerebral pronosticada de cada uno de sus participantes y luego determinaron la brecha de edad cerebral: la diferencia entre la edad cronológica de cada participante y su edad cerebral pronosticada. La edad cerebral avanzada se asocia con un rendimiento cognitivo deficiente y un mayor riesgo de enfermedades neurodegenerativas.

A juicio de los científicos, "no es sorprendente" que los usuarios de esteroides anabólicos androgénicos tuvieran una brecha de edad cerebral mayor en comparación con los no usuarios. Aquellos con dependencia de estos fármacos, o con un historial de uso más prolongado, mostraron un envejecimiento cerebral acelerado. Los investigadores tuvieron en cuenta el uso de otras sustancias y la depresión en los hombres, lo que no explicó la diferencia entre los grupos.

"Este importante estudio muestra que el uso está asociado con un envejecimiento cerebral desviado, con un impacto potencial en la calidad de vida en la vejez. Los hallazgos podrían ser directamente útiles para los profesionales de la salud y podrían tener implicaciones preventivas, donde los efectos también se incluyen en la evaluación de riesgos para los hombres jóvenes que se preguntan si deben usar esteroides anabólicos", han zanjado los expertos.