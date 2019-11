Estudiantes de Medicina conciencian sobre el mal uso de los antibióticos

Publicado 22/11/2019 12:40:40 CET

MADRID, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina (CEEM) ha realizado una campaña con motivo de la semana Mundial de Concienciación Sobre el Uso de Antibióticos, centrada en la importancia de la concienciación y prevención de la resistencia a antibióticos y el mal uso de los mismos que se hace tanto en la población como en el ámbito sanitario.

Así, centran su trabajo en la creación de material didáctico apto para todas las edades y conocimientos, presente en sus redes sociales y en muchas facultades de medicina; así como en la participación, junto con el Proyecto MicroMundo, en la divulgación de información mediante conferencias en las diferentes facultades del territorio español. También han compartido un cuestionario para investigar acerca de las causas del auge de las resistencias.

"No podemos pensar que el problema no es nuestro, somos el país de Europa que más antibióticos consume, y como usuarios y como profesionales sanitarios debemos concienciarnos", exponen desde el Consejo. Además, en este sentido, defienden que se debe ampliar el uso de las vacunas existentes para disminuir el consumo de estos fármacos y la aparición de resistencias. El tratamiento, destacan, "debe ser adecuado a los microbios causantes de la enfermedad", y no dar tratamientos de amplio espectro "que dañan la biota normal y crean bacterias resistentes es la solución". Alertan de que, si no se llevan a cabo todas estas medidas, tratamientos como la quimioterapia, los trasplantes o las cirugías "peligrarán".

La encargada de la Comisión de Salud Pública del CEEM, Laura Sánchez, ha explicado, desde su visión como estudiante, que "el hecho de recetar y consumir antibióticos de manera desmesurada lleva a a dudar si los tratamientos que se estudian en las facultades llegarán a ser útiles mucho más tiempo".

El CEEM también ha colaborado junto con el Plan de Resistencias Antibióticas Nacional (PRAN), difundiendo y participando en la I edición de la carrera popular del PRAN en varias ciudades, que pretende concienciar a los futuros profesionales sanitarios sobre la trascendencia de este problema y animarles a formar parte activa del PRAN.