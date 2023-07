Una estudiante española, galardona internacionalmente por crear un proyecto de terapia virtual para pacientes terminales

MADRID, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

La estudiante de origen asturiano, Gabriela Marante, ha recibido un reconocimiento 'Best Of The Year 2023' en los premios 'iF Design Student Award' por su trabajo 'SERINA ORB', un programa de inmersión basado en un sistema experiencial de terapia y meditación virtual para trabajar la emocionalidad en aquellos pacientes en estado terminal durante su estancia hospitalaria.

En el proyecto de Trabajo de Final de Grado de Diseño del Instituto Europeo di Design de Madrid, Marante se inspiró en su experiencia personal durante la pandemia para diseñar 'SERINA ORB', basándose en un primer momento en la imposibilidad de visitar a sus abuelos en Asturias, lo que le llevó a crear entornos digitales apacibles orientados a la terapia y la relajación.

En este sentido, la autora se percató de que, en los espacios hospitalarios, no se tiene en cuenta la experiencia del usuario desde un punto de vista emocional; "se busca solucionar los problemas de salud de la manera más rápida y eficaz, sin que haya espacios ni cabida a un servicio de diseño sensible".

Frente a esa realidad, Marante ideó su trabajo, un proyecto basado en el diseño de un espacio-servicio virtual experiencial que "reivindique el significado de la muerte para aminorar lo apático e inquietante que puede ser esperar su llegada". Así, propone un nuevo escenario para la aplicación de las tecnologías más avanzadas y pone el espacio virtual al servicio del campo de la salud y la investigación.

Tal y como ha indicado Marante, "el concepto de la muerte en muchas culturas, sobre todo en Occidente, es vista como un suceso inquietante e indeseado". Con 'SERINA ORB' busca paliar estos sentimientos y hacer del tránsito hacia la muerte un evento menos traumático o angustioso.

"Sabiendo que hoy en día la tecnología está cada vez más arraigada a nuestro estilo de vida, me preguntaba, ¿cómo puede un nuevo ritual previo a la muerte, involucrar a la tecnología? Esta propuesta se diferencia del resto al buscar mejorar o influir emocionalmente en las personas antes de morir, tomando en cuenta el diseño de interiores como herramienta clave para el proceso", ha explicado.

Los 'iF Design Student Award' son premios de diseño dirigidos a estudiantes de todo el mundo. Este año se han presentado 7.000 propuestas de 56 países. Un jurado de 60 expertos ha seleccionado los 300 proyectos finalistas. De estos finalistas, 76 han sido los ganadores, pero únicamente nueve de estos trabajos han recibido una mención 'Best of The Year'.