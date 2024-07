Estudian un nuevo tratamiento para reducir el temblor mediante estimulación eléctrica periférica

MADRID, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

Investigadores de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), el Laboratorio de Neuroingeniería del Instituto Cajal-CSIC y la Unidad de Trastornos del Movimiento del Hospital General Universitario Gregorio Marañón estudian un nuevo tratamiento para reducir el temblor basado en la estimulación eléctrica periférica, con el objetivo de minimizar los problemas y riesgos asociados a los actuales tratamientos del temblor.

El temblor es el trastorno del movimiento más común a nivel mundial y condiciona la vida de millones de personas con temblor esencial y enfermedad de Parkinson. Este estudio parte de la tesis de la investigadora Cristina Montero Pardo, del Programa de Doctorado en Ingeniería Biomédica de la UPM, y pretende ofrecer un tratamiento alternativo eficaz, inocuo y accesible a los pacientes de temblor patológico basado en la estimulación eléctrica. Según los investigadores, los resultados preliminares resultan muy prometedores.

Mediante la estimulación de los músculos afectados de acuerdo con el patrón del temblor del paciente se puede modular el movimiento coordinado de los músculos al nivel de la muñeca. Según los resultados conseguidos con los ensayos realizados, con unos minutos diarios de estimulación algunos pacientes pueden conseguir una mejora de hasta el 50 por ciento en las escalas clínicas. Sin embargo, se necesitan más ensayos en un mayor número de pacientes que confirmen estos resultados preliminares.

El temblor puede afectar gravemente la calidad de vida de los pacientes, haciendo que actividades cotidianas como beber, escribir o abrocharse un botón se conviertan en retos diarios. El tratamiento inicial para aliviar el temblor es la medicación. Sin embargo, entre un tercio y la mitad de los pacientes con temblor esencial abandonan la terapia farmacológica debido a la falta de eficacia, y un porcentaje de pacientes con enfermedad de Parkinson sufren temblor que no responde al tratamiento farmacológico. Para casos refractarios a la medicación, la siguiente opción es la neurocirugía. No obstante, no todos los pacientes pueden ser candidatos debido a los riesgos asociados.

Se estima que más de 25 millones de personas en el mundo sufren temblor esencial y 10 millones padecen la enfermedad de Parkinson. Debido a la fuerte relación entre el envejecimiento de la población y el temblor, se espera que este número se duplique para 2050, lo que supone un grave problema de salud y calidad vida para un porcentaje muy alto de la población mundial.

En opinión de Cristina Montero, "esta investigación abre las puertas a una nueva alternativa sin efectos secundarios para los pacientes con temblor intratable, mejorando su calidad de vida y la de sus familias. Esperamos continuar la línea de trabajo intentando transformar la técnica propuesta en una terapia que los pacientes puedan realizar desde su casa a demanda".