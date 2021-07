La estimulación transcraneal junto a la realidad virtual mejoran la rehabilitación tras un ictus

VALÈNCIA, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un estudio de Vithas NeuroRHB ha confirmado que el modelo de terapia multimodal que combina la estimulación transcraneal por corriente directa (tDCS) con realidad virtual muestra beneficios significativos en la rehabilitación de la función motora del miembro superior en pacientes con ictus crónico.

La conclusión de este estudio del servicio de neurorrehabilitación del Grupo Vithas se desprende de la investigación realizada por Marian Fuentes Calderón, terapeuta ocupacional de Vithas NeuroRHB en Elche, para su tesis doctoral por la que ha obtenido el premio extraordinario en el ámbito de la salud por la Universidad de Salamanca. También ha logrado una mención internacional de doctorado, gracias a su estancia en el grupo de investigación Coma Science Group en Bélgica, a través del proyecto europeo DocMa, del que el servicio de neurorrehabilitación del grupo Vithas es coordinador.

Los 29 pacientes que han formado parte de esta investigación habían sufrido un ictus isquémico o hemorrágico con un tiempo de evolución igual o mayor a seis meses y presentaban una paresia severa de miembro superior.

"Los resultados han sido aún más destacables, si tenemos en cuenta que la muestra del estudio incluía pacientes considerados como crónicos y estabilizados. De hecho, en los dos meses previos al inicio de esta nueva terapia, ninguno de los pacientes incluidos en este estudio había obtenido beneficios con terapias convencionales", ha explicado el director de Investigación de Vithas NeuroRHB, Enrique Noé.

Según ha explicado Fuentes Calderón, "todos los pacientes fueron incluidos en un protocolo de 25 sesiones de una hora de duración en las que, a la terapia convencional, se añadió un protocolo de estimulación cerebral continua con tDCS mientras el paciente interaccionaba con un sistema de realidad virtual, que proporcionaba feedback audiovisual y táctil".

Uno de los aspectos más interesantes del sistema, señalan los expertos de Vithas, es que está preparado para funcionar incluso con pacientes con escasa o incluso nula movilidad en el brazo. Puesto que los sensores de los que consta el sistema son capaces de detectar mínimas contracciones musculares que indican que la persona está intentando mover su brazo.

Además de los sensores de movimiento, el equipo cuenta con detectores de seguimiento visual que indican la diana hacia la que el paciente va a dirigir su movimiento, facilitando así la precisión del mismo.

SISTEMA COMPLETO

El sistema utilizado por los expertos de neurorrehabilitación para esta investigación es tan completo que incluso detecta la señal cerebral que ocurre en el cerebro cuando la persona lanza la orden a su extremidad de moverse con un fin determinado, según las mismas fuentes que han indicado que gracias a esta tecnología, el sistema "goza de una extraordinaria versatilidad que permite trabajar incluso con pacientes que tienen un difícil acceso a la rehabilitación por la gravedad de sus déficits".

"En nuestro estudio pudimos observar una mejora tanto en las escalas de valoración clínica del miembro superior como en los cuestionarios de uso y funcionalidad del brazo en actividades cotidianas, lo que evidencia clínicamente que el uso combinado de estas dos técnicas es eficaz para la rehabilitación del miembro superior en ictus crónico", ha asegurado Noé.

La revista Journal of Medical Systems se hizo eco de los resultados del estudio piloto hace un par de años y durante el mes de junio se ha publicado el ensayo clínico que demuestra la eficacia del sistema en el Journal of Neuro Engineering and Rehabilitation.

Los resultados confirman que los avances tecnológicos en consonancia con un mayor conocimiento sobre los mecanismos cerebrales implicados en los procesos de recuperación, tras una lesión cerebral, van a suponer una auténtica revolución en la rehabilitación de estos pacientes, ya que permiten incluso mejorías no esperadas en pacientes tradicionalmente considerados como crónicos y con limitadas capacidades de mejoría.

Vithas NeuroRHB cuenta con un equipo propio dedicado a la investigacioìn y aplicacioìn de las nuevas tecnologiìas con el fin de mejorar la calidad asistencial de sus pacientes de daño cerebral, que desde su creación ha sido parte implícita de la actividad asistencial con el fin de mejorar de forma constante el tratamiento de los pacientes, ha explicado Noé.