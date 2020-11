Estar en tratamiento inmunosupresor por psoriasis no implica un mayor riesgo de enfermar por Covid-19

MADRID, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los pacientes con psoriasis y en tratamiento sistémico no tienen más riesgo de enfermar por Covid-19 que el resto de la población, según un estudio liderado por La Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV), a través de su grupo Biobadaderm, que tenía por objetivo investigar si los pacientes con psoriasis en tratamiento inmunosupresor presentan más riesgo de infectarse por el SARS-CoV-2.

Este trabajo, publicado en la 'Journal of the American Academy of Dermatology', responde a la preocupación de estos pacientes cuando, a principios de marzo, "fueron muchos los mensajes que señalaron a las personas inmunodeprimidas como personas de más riesgo en esta pandemia", señalan desde la asociación. En ese grupo se incluían también aquellas que recibían terapias inmunosupresoras o inmunomoduladoras, como muchos pacientes de psoriasis.

Así, mediante la plataforma Biobadaderm de la AEDV, que es el registro español de personas con tratamientos sistémicos en psoriasis, y que sirve para detectar acontecimientos adversos o inesperados de estos fármacos e identificar factores de riesgo de padecer algún efecto adverso, se identificaron y analizaron los datos de 2.329 pacientes que estaban en tratamiento sistémico activo.

Así, se comprobó que 73 (3,13%) habían sufrido COVID-19, 13 (0,56%) requirieron hospitalización, 1 (0,04%) necesitó atención en la UCI y otro (0,04%) murió. El perfil de los casos COVID-19 de este registro fueron similares a los de la población general, salvo que había más casos de comorbilidades como hipertensión o diabetes.

Tras evaluar toda la información recabada, se comprobó que estos pacientes tenían un riesgo ligeramente mayor de infección por Covid-19, hospitalización, ingreso en UCI o muerte que la población general, pero no es significativo. Por tanto, tal y como afirma el director de la Unidad de Investigación de la AEDV, Ignacio García Doval, "cada vez son más los datos que indican que los pacientes con psoriasis que reciben tratamientos biológicos no están asociados a peores resultados frente a la Covid-19".

Como limitaciones de este trabajo, los autores mencionan que no se ha podido constatar con confirmaciones moleculares o serológicas el diagnóstico de Covid-19 en todos los casos, que existe un pequeño margen de error en los resultados, además de que los casos moderados de esta infección pueden no haber sido detectados durante el periodo del estudio.

En cuanto a sus fortalezas, se destaca que se trata de una cohorte prospectiva, que se conoce la población base y que se puede calcular la incidencia. Además, sus resultados son consistentes con un artículo publicado durante el pico de la pandemia italiana, por Gisondi y col., y con los resultados de otro estudio realizado en la población general de Corea del Sur, por Cho y col.: los pacientes con psoriasis en tratamiento con biológico no están asociados con peores resultados.