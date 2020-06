MADRID, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los españoles son los ciudadanos europeos que están más dispuestos a impulsar un sistema sanitario digital, según la segunda edición internacional del 'STADA Health Report', presentado por STADA y en el que se incorporan las respuestas de más de 24.000 encuestados en 12 países europeos (Austria, Bélgica, Finlandia, Francia, Alemania, Italia, Polonia, Rusia, Serbia, Suiza, Reino Unido y España).

La iniciativa tiene el objetivo de informar sobre los cambios producidos en lo que refiere al cuidado de la salud. Para ello, recoge las principales conclusiones sobre cómo los ciudadanos europeos perciben el futuro de la salud y de sus respectivos sistemas sanitarios, así como algunas consecuencias derivadas de la pandemia del Covid-19.

En concreto, los españoles son los europeos más dispuestos a impulsar un sistema sanitario digital y virtual en sus países, dado que el 82 por ciento está a favor de ser atendido con consultas médicas online, cuando se trate de enfermedades menores o secundarias, frente al promedio de un 70 por ciento.

Asimismo, el porcentaje de españoles predispuestos a recibir videollamadas de los profesionales sanitarios, como alternativa a la tradicional visita en los centros de salud, aumentó en 21 puntos porcentuales respecto al informe de 2019.

Además, los españoles se encuentran entre los europeos (84% frente a la media de 75%) que más apoyan el uso de aplicaciones móviles prescritas por los médicos para hacer seguimiento de los tratamientos de las enfermedades de los pacientes. De hecho, un 42 por ciento de los encuestados en España afirman que estas aplicaciones ahorrarían tiempo a los médicos y les permitirían reaccionar rápidamente ante cualquier cambio en sus métricas de salud.

LOS QUE MÁS VALORAN EL SISTEMA SANITARIO DESPUÉS DEL COVID-19

Por otra parte, según los resultados obtenidos en el trabajo, el coronavirus ha cambiado la visión de los europeos sobre la salud, especialmente en los países donde más impacto ha tenido, como España, donde el 44 por ciento de los encuestados ahora aprecian y confían más el trabajo de los médicos y los profesionales de enfermería.

En este sentido, los españoles son los europeos que más valoran su sistema sanitario durante la crisis del Covid-19 con un 75 por ciento de apoyo frente al 61 por ciento de los europeos. Del mismo modo, las farmacias locales no sufren ningún cambio durante la pandemia y siguen siendo la primera opción a la hora de consultar y comprar medicamentos.

La mayoría de los encuestados europeos no ha cambiado su comportamiento de compra y continúa confiando en su farmacia local para realizar sus consultas personales. Además, los resultados del estudio también muestran que los españoles son los europeos que menos confían en la venta 'on line' de fármacos (sólo un 17% de los encuestados afirma estar dispuesto a comprar online medicamentos publicitarios), a no ser que sea un envío desde su propia farmacia, en cuyo caso un 37 por ciento de los españoles dice estar de acuerdo en usar su canal online.

Por último, en el capítulo de vacunación, la población española es la que más favor se muestra en Europa a la hora de establecer la vacunación obligatoria (un 94% frente al 82% europeo). Y es que, casi dos tercios (63%) de los españoles afirman que la vacunación obligatoria es importante para proteger a la sociedad.