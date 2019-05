España es el 7º país de Europa en servicios especializados de cuidados paliativos

Publicado 20/05/2019 14:15:12 CET

España es el séptimo país de Europa por número de servicios especializados en cuidados paliativos, si bien en los últimos ocho años se ha "estancado", según se desprende de la nueva edición del 'Atlas de Cuidados Paliativos en Europa, coordinada por el 'Programa ATLANTES' del Instituto Cultura y Sociedad de la Universidad de Navarra.

Cada año unas 4,5 millones de personas mueren en Europa con un gran sufrimiento derivado de la enfermedad, de los cuales 140.000 son niños. Asimismo, en España de las 228.00 personas que fallecen anualmente con necesidad de cuidados paliativos, más de 160.000 no los recibieron.

En toda la región europea hay 6.388 servicios especializados en cuidados paliativos. Concretamente, España cuenta con 260 servicios especializados en cuidados paliativos, superada por Alemania (914), Reino Unido (860), Francia (653), Polonia (587), Italia (570) y Rusia (321), países que concentran el 47 por ciento del total de servicios. No obstante, si se analiza el número de servicios por cada 100.000 habitantes, España se sitúa en el puesto 31 de los 49 estados analizados.

Y es que, a pesar de que la Sociedad Europea de Cuidados Paliativos recomienda dos servicios especializados por cada 100.000 personas, el coautor del 'Atlas', Eduardo Garralda, ha informado de que el ratio en España se sitúa en el 0,6, al mismo nivel que otros países con menor PIB per cápita como, por ejemplo, Rumanía, Letonia o República Checa, y por debajo de Portugal, Croacia, Eslovenia o Bulgaria. Sólo Austria tiene el número de servicios especializados por población recomendado.

"A diferencia del otros países en Europa, en España nos hemos estancado porque en los últimos ocho años no se han abierto nuevos servicios e, incluso, en algunas comunidades autónomas hay menos. Además, la Estrategia Nacional de Cuidados Paliativos no se ha renovado y, aunque hay algunas de éxito en diversas comunidades autónomas, como Murcia o Extremadura, dependiendo del sitio en el que vivas recibirás estos cuidados o no", ha dicho el coordinador del 'Atlas' e investigador principal del programa de investigación 'ATLANTES', Carlos Centeno.

EL 85% DE LOS NIÑOS NO RECIBEN CUIDADOS PALIATIVOS

Respecto a la asistencia que se presta a los niños, en España hay ocho programas domiciliarios y dos hospitalarios, situándose así el país entre los 38 países europeos que cuentan con estas iniciativas de paliativos pediátricos. No obstante, el coordinador de la Unidad de Cuidados Paliativos Pediátricos del Hospital Infantil Universitario Niño Jesús de Madrid, Ricardo Martino Alba, ha avisado de que el 85 por ciento de los niños que necesitan esta asistencia no lo reciben.

En cuanto a la formación de los profesionales, el trabajo ha evidenciado que el 50 por ciento de las facultades españolas de Medicina y casi el 60 por ciento de las de Enfermería ha incorporado esta enseñanza de manera obligatoria. "Estamos ante una necesidad de formación que queda por cubrir", ha dicho la autora principal del 'Atlas', Natalia Arias, a lo que el doctor Centeno ha abogado por obligar a todas las universidades a implantar una asignatura obligatoria de cuidados paliativos.

Asimismo, en el 'Atlas' se pide implementar un proceso de especialización en Medicina Paliativa para facultativos, la cual ya se encuentra reconocida como especialidad, subespecialidad o área de competencia específica en Portugal, Francia, Italia y la mayoría de los países de Europa occidental.

Por otra parte, el estudio ha puesto de manifiesto que el 63 por ciento de los estados europeos analizados tiene alguna ley o decreto que regula los cuidados paliativos. "Es España es prioritario que se aprueba una ley de cuidados paliativos, y no tanto de muerte digna o de eutanasia, ya que hay más personas que lo necesitan", ha destacado el doctor Centeno, para alertar de que los servicios de cuidados paliativos en España están "un poco al límite", y recordar que se ha demostrado que esta atención mejora la calidad de vida tanto del paciente como de los familiares.

Finalmente, el 'Atlas' ha mostrado por primera vez que 12 países tienen sistemas para identificar en Atención Primaria a pacientes con necesidad de recibir cuidados paliativos, si bien la mayoría los proporciona en el último mes de vida. Además, 10 estados integran de forma temprana este servicio en el departamento de Oncología, ocho en el de Cardiología, y 14 en residencias de ancianos.