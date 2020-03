El Equipo de la Torre incorpora unas nuevas prótesis para pacientes con hernia discal

MADRID, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Equipo de la Torre, especializado en el diagnóstico y tratamiento de patologías de columna vertebral, ha incorporado a sus tratamientos las prótesis Elastic Spine Pad, que restauran las funciones naturales de los discos cervicales y lumbares y que podría reducir los síntomas de las personas que padecen una hernia discal.

Así, se trata de unas prótesis para la sustitución de discos intervertebrales cuyas principales ventajas para el paciente son la preservación de la movilidad; el acortamiento de la estancia en el hospital; un alivio significativo del dolor, y una rápida vuelta a la normalidad debido a que la cirugía de implantación es "sencilla" y "reduce el riesgo de complicaciones postoperatorias".

Por otro lado, según explica el equipo, la composición y estructura de las prótesis ESP elimina el desgaste de las superficies, absorbe los choques, ofrece mayor estabilidad, impide micromovimientos indeseados, evita el desplazamiento de la columna tras la operación así como la escoliosis.

Por su parte, el doctor Manuel de la Torre, cuyo equipo multidisciplinar cuenta con más de 30.000 cirugías realizadas, destaca de las prótesis ESP "su configuración en un solo bloque (monoblock) y la facilidad de su implantación para los cirujanos".

Asimismo, el doctor de la Torre subraya el hecho de que con estas prótesis "no se produce el típico desgaste por fricción que sucedía con las prótesis 'ball and socker' y, al tener un núcleo adaptativo, hace que su colocación no exija tanta precisión como otras prótesis del mercado".

Así, explica que las prótesis lumbares ESP son adecuadas para quienes no responden de manera adecuada a tratamientos médicos en discopatías lumbares, los que padecen enfermedades persistentes tras el tratamiento de hernias lumbares y la radiculopatía de hernia recurrente.

Asimismo, las prótesis cervicales ESP están indicadas para pacientes con discopatía sintomática cervical, como dolor radicular o déficit neurológico funcional en el cuello y el brazo, y que presentan resistencia al tratamiento médico durante seis meses.

CARACTERÍSTICAS

Las prótesis se caracterizan, según el equipo, por ser las más pequeñas del mercado, al medir 5 milímetros, lo que a juicio del doctor de la Torre se trata de "una importante ventaja respecto a sus competidores, ya que hay espacios muy colapsados y pacientes de talla pequeña, por lo que facilitan el trabajo a la hora de poder implantarlas".

Además, las prótesis de disco ESP se caracterizan por ofrecer 6 grados de libertad de movimiento, ya que se desplaza en función de la presión que recibe y cuentan con un centro de rotación adaptativo.

Para alcanzar su calidad, han sido necesarios 10 años de investigación y desarrollo a cargo del Grupo FH, que lleva 50 años involucrado en el mundo de la ortopedia. Las prótesis de disco ESP están construidas con platillos de titanio y cuentan con una almohadilla elastomérica que permite la amortiguación y la absorción de impactos. Además, sus 15 variantes de discos cervicales (9) y lumbares (6) permiten una mejor adaptación a la anatomía del paciente.

Por otro lado, el doctor Manuel de la Torre asegura que aunque "las prótesis ESP están indicadas para todo tipo de pacientes, son especialmente útiles para las personas muy activas como los deportistas porque, como indican los estudios biomecánicos, controlan mejor los factores de movilidad".

"De esta manera, se evitan problemas de síndrome facetario secundario y escoliosis iatrogénica", ha añadido de la Torre. Por otro lado, estas mismas características hacen que las prótesis ESP sean especialmente adecuadas para pacientes jóvenes, ya que en su caso se exige "un gran rendimiento".