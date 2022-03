La EPOC es una epidemia "prevenible y tratable" que representa la tercera causa de muerte en España

MADRID, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

La enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) ya está considerada como la tercera causa de muerte en España, una "epidemia potencialmente prevenible y tratable" que, en opinión de los expertos, no recibe toda la atención que merece, según las conclusiones recogidas en la 9ª edición del curso 'Actualización en EPOC 2022: La enfermedad pulmonar obstructiva crónica a través de casos clínicos', organizado por Área Científica Menarini.

El doctor Marc Miravitlles, especialista en Neumología del Hospital Universitari Vall d'Hebron de Barcelona y coordinador del curso, considera necesario "informar sobre la importancia y frecuencia de esta enfermedad".

Para ello, propone impulsar campañas de concienciación que permitan detectar la enfermedad antes y reducir el tabaquismo, además de poner al alcance de todos los centros de salud la espirometría, "una prueba inocua, rápida y barata a la que, en muchos casos, no se recurre".

En palabras del doctor, "esto se debe a que en algunos lugares no está disponible; requiere tiempo y especialización; y todavía no se reconoce la importancia que tiene". De la misma forma, el doctor Miravitlles subraya que la pandemia no ha favorecido su uso y, en los últimos años, se ha reducido aún más

La espirometría, más allá de su utilidad en el diagnóstico de la EPOC, se considera un marcador de salud general. "Una persona con una espirometría anormal tiene una menor supervivencia por todas las causas, no solo respiratoria", aclara el especialista. Por esta razón, insta a implantarla como parte de todas las revisiones de salud rutinarias, como los reconocimientos médicos a nivel laboral o para obtener el carnet de conducir.