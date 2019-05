¿Cómo entienden los padres la salud de sus hijos?

Publicado 13/05/2019 13:11:20 CET

Hasta un 27 por ciento de los padres automedican a sus hijos, de los cuales el 74 por ciento decide el medicamento y la dosis según situaciones anteriores y solo un 13 por ciento pregunta primero en la farmacia, según ha concluido un estudio realizado por Doctoralia en el marco del lanzamiento del proyecto 'Doctoralia Solidaria por la Salud Infantil', una campaña que busca concienciar a los progenitores sobre la "importancia" de cuidar la salud de los niños en todos los ámbitos.

En este sentido, desde el 6 al 31 de mayo, coincidiendo con el mes en el que se celebra el Día Internacional de la Familia, Doctoralia dará a las familias la oportunidad de reservar una visita gratuita para sus hijos con profesionales sanitarios de pediatría, podología, logopedia, alergología, psicopedagogía, fisioterapia, odontología, oftalmología, nutrición y dietética.

Así este estudio, desarrollado por la entidad para entender la forma en que las familias atienden a la salud de sus hijos, ha concluido que un 60 por ciento de los padres consulta directamente a un especialista mientras que un 15 por ciento busca en Internet y un 11 por ciento pregunta a algún familiar. Asimismo, el porcentaje restante prefiere consultarlo con familiares del centro escolar de su hijo.

Del mismo modo, un 71 por ciento ha destacado que no ve Internet como un medio seguro para obtener información sobre salud infantil, bien porque se trata de información no contrastada o por los bulos. Entre aquellos que sí utilizan Internet el 38 por ciento ha afirmado que busca contenidos en plataformas de médicos y profesionales sanitarios mientras que el 32 por ciento utiliza Google u otros buscadores.

De forma paralela, el 26 por ciento lo hace en páginas avaladas por profesionales sanitarios y el 21 por ciento se informa a través de blogs de maternidad. Finalmente, el 18 por ciento ha destacado no realizar consultas 'on line'. Entre los que utilizan esta herramienta la mayoría ha indicado que lo hace por rapidez y facilidad (42%), por no saturar al especialista con dudas (21%), por la gran cantidad de información que recoge (17%) o por que le permite contactar con gente que tiene la misma duda (11%).

Sobre los hábitos de los padres en relación con la salud de sus hijos, el 92 por ciento sigue el calendario oficial del pediatra y solamente un 4 por ciento realiza solo las vacunas obligatorias y gratuitas. Por otra parte, el 68 por ciento de los padres ha coincidido en que el niño debe acudir al pediatra hasta los 13 y 14 años frente al 18 por ciento que destaca que debe ser hasta los 11 y 12. En cuanto a la periodicidad el estudio ha concluido que el 43 por ciento acude al especialista cuando su hijo está enfermo y el 31 por ciento ha afirmado ir al menos una vez cada tres meses. Así un 9 por ciento acude dos veces al año y un 7 por ciento una vez.

Asimismo se ha destacado que un 88 por ciento de los progenitores que tienen hábitos saludables se lo inculcan a sus hijos. En este sentido el 55 por ciento ha señalado que mejoraría los hábitos de alimentación de sus hijos, un 40 por ciento se ha referido al descanso y un 39 por ciento al deporte.

Por otra parte, entre las principales causas de salud infantil las que más preocupación generan son la muerte súbita (43%), la leucemia (28%), el asma (27%), la diabetes (23%), la deficiencia auditiva (22%), o los problemas urinarios (16%). Por último, ha concluido que el pediatra es el especialista más visitado, seguido del dentista, el oftalmólogo, el dermatólogo y el traumatólogo.