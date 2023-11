Un enfoque multidisciplinar y simplificar los tratamientos: claves para conseguir la adherencia terapéutica

MADRID, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

La adherencia terapéutica es uno de los mayores retos a los que se enfrentan los pacientes y los especialistas ya que en ocasiones el exceso de medicación provoca que los pacientes se olviden de tomarla o dejen de hacerlo, por lo que un enfoque multidisciplinar que incluya a pacientes, especialistas y familiares junto a una simplificación de los tratamientos sería la clave para conseguir esa adherencia, según ha explicado el especialista en Medicina Familiar y Comunitaria en el Centro de Salud Oliver de Zaragoza, el doctor Daniel Escribano.

Así, el especialista ha apuntado que "es importante que los pacientes sean conscientes de la patología que tienen, plantearles diferentes medidas terapéuticas y que sean copartícipes". "Cuantas más pastillas menor probabilidad de adherencia por lo que es fundamental simplificar el tratamiento del paciente", ha asegurado durante su intervención en las XI Jornadas de la adherencia al tratamiento organizadas por el GrupoOAT este miércoles.

"Es necesaria una implicación activa y voluntaria del paciente en colaboración con el médico para tomar una medicación, seguir una dieta o cambiar estilos de vida", ha afirmado.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la adherencia al tratamiento se encuentra actualmente en torno a un 50 por ciento y, según ha señalado el doctor Escribano, en España el 31 por ciento de los pacientes no retira la medicación prescrita, el 49 por ciento olvida tomarla, el 24 por ciento toma una dosis menor de la que se le había prescrito y el 29 por ciento dejan de tomar la mediación una vez iniciado el tratamiento.

En el caso de la patología cardiovascular, el experto ha explicado que "un 23 por ciento de los pacientes ingresados por infarto de miocardio agudo no cumple el tratamiento el día siete después de su ingreso hospitalario" y "el 60 por ciento dejan de tomar las estatinas dos años después".

Por su parte, la farmacéutica clínica especialista en Farmacia Hospitalaria y responsable de Impulso Digital en el Hospital Santa Creu i Sant Pau, la doctora Mar Gomis, ha destacado que, aunque "está bien centrarse en el paciente", los especialistas también son "corresponsables de la falta de adherencia".

En referencia a la adherencia al tratamiento tras recibir un trasplante de órgano sólido (TOS), la experta ha explicado que esta es "multinivel" por lo que "no se puede perder de vista que los profesionales y el sistema sanitario tienen un gran deber y un gran impacto en esta falta de adherencia".

Entre las principales causas de esta falta de adherencia, la doctora Gomis ha incluido: la falta de comunicación o de habilidades de comunicación entre médico y paciente, la falta de tiempo, la falta de recursos, entre otras. "Algunas las podemos modificar los profesionales y otras dependen más del sistema sanitario", ha añadido.

Asimismo, la doctora Gomis ha explicado que, en el Hospital Santa Creu i Sant Pau, "un 67 por ciento de los pacientes trasplantados dicen que toman demasiada medicación y el 25 por ciento reporta efectos adversos a la medicación". Además, "el 28 por ciento no saben qué les puede ocurrir si dejan de tomarla y el 10 por ciento dice que no les pasará nada".

"El 36 por ciento son adherentes a la medicación antirechazo del trasplante y el 71 por ciento a la co-medicación. El 15 por ciento eran estrictamente adherentes y la adherencia estricta en trasplante es muy importante", ha puntualizado.

LA IMPORTANCIA DE MEDIR LA ADHERENCIA AL TRATAMIENTO

Por otro lado, la doctora Gomis ha puesto el foco en la necesidad de que existan unas correctas estrategias para medir la adherencia al tratamiento ya que actualmente "no hay un método estándar" y los especialistas tienen que "combinar métodos". "Tenemos herramientas pero no están unificadas porque cada centro utiliza las suyas y no se pueden comparar las cifras de un centro con otro", ha afirmado.

Así, ha explicado que, cuando se presenta un paciente no adherente al tratamiento, primero hay que identificar "cuáles son las barreras y el tipo de adherencia" y, en base a ello, se deben "establecer objetivos consensuados, realizar una revaloración continua de la adherencia; una revaloración anual de la complejidad de la medicación y promover el auto-control del hábito, entre otras cuestiones.

"Identificar el tipo de no-adherencia es básico para identificar qué problema hay detrás porque puede ser por la complejidad terapéutica u otros motivos", ha declarado.

Por último, la doctora Gomis ha apuntado que "todo esto no se puede conseguir sin formación en farmacoterapia del trasplante y estrategias de reducción de complejidad terapéutica, herramientas de medida de la adherencia, técnicas comunicativas, programas de intervención eficaces, etcétera". "Antes de actuar para mejorar la adherencia empecemos por medir", ha concluido señalando a la importancia de la salud digital como impulso para medir esta adherencia.

LA ADHERENCIA A LAS TERAPIAS RESPIRATORIAS DOMICILIARIAS

Durante la jornada también se ha abordado el reto de la adherencia en las terapias respiratorias domiciliarias como la oxigenoterapia, la ventilación mecánica y la apnea del sueño donde "la falta de adherencia es un grave problema" ya que, por ejemplo, "en la oxigenoterapia puede alcanzar un nivel de incumplimiento del 66 por ciento", ha apuntado el director médico de Oximesa Nippon Gases, Salvador Díaz.

Entre los factores que influyen en la falta de adherencia a este tipo de tratamientos, Salvador Díaz ha destacado: factores socioeconómicos como la ausencia de soporte familiar; factores relacionados con el sistema sanitario y sus profesionales como la comunicación deficiente, la falta de confianza, la información insuficiente o la falta de accesibilidad; y factores relacionados con el tratamiento como el número de tomas al día o la limitación de la calidad de vida.

También se incluyen factores relacionados con la enfermedad como la intensidad de los síntomas, patologías psiquiátricas, rechazo, etc; y factores relacionados con el paciente y sus cuidadores como la edad. "Si no hay cuidador hay tratamientos que no podemos hacer", ha señalado.

Por todo ello, el especialista ha concluido que "el enfoque de

la adherencia debe ser multidisciplinar siendo necesaria una sólida formación de paciente y cuidadores, la accesibilidad a los profesionales, el seguimiento estrecho de terapias, proactividad en la detección precoz, etc".