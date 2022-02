EnfoCaMMos identifica las necesidades no cubiertas y líneas de actuación en cáncer de mama metastásico

MADRID, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

EnfoCaMMos, un proyecto de Daiichi Sankyo y AstraZeneca, identifica en un documento las necesidades no cubiertas y líneas de actuación en cáncer de mama metastásico y pone el foco en los profesionales sanitarios implicados en la atención de esto pacientes para contribuir a la mejora del abordaje de la enfermedad y la atención.

El cáncer de mama es el tumor maligno más frecuente en mujeres de todo el mundo1. Solo en España, se diagnosticaron unos 34.000 nuevos casos en 2020. Entre un 5 y un 6% de las personas con cáncer de mama tienen metástasis en el momento del diagnóstico, y el 30% de las diagnosticadas en un estadio precoz de la enfermedad experimentarán una recurrencia con metástasis a distancia.

"A pesar de todas estas cifras, el cáncer de mama metastásico no tiene la suficiente visibilidad, al contrario de lo que sucede con el cáncer de mama precoz, por lo que sigue habiendo necesidades no cubiertas, tanto en investigación como en tratamiento", advierten.

"Es muy importante que las pacientes con cáncer de mama metastásico no solo reciban los mejores tratamientos, sino que lo hagan en un entorno de calidad asistencial que cubra sus necesidades de tratamiento y otras como las psicosociales o los problemas laborales. Tenemos que transmitir a las pacientes que el abordaje es integral y no solo se centra en los mejores tratamientos, sino en su salud de forma global", recalca el doctor César A. Rodríguez, vicepresidente de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) y oncólogo médico del Hospital Clínico Universitario de Salamanca, miembro del Comité Asesor encargado de revisar y validar el documento final.

El documento, en cuya elaboración han colaborado gerentes sanitarios, oncólogos, investigadores, especialistas en nutrición oncológica, radiología, psicooncología, paliativos, actividad física, farmacia hospitalaria y un representante de una asociación de pacientes recoge el recorrido de la paciente con cáncer de mama metastásico en sus tres etapas fundamentales: diagnóstico, pretratamiento y tratamiento.

Pero también ha analizado aspectos como la gestión, los cuidados paliativos y el control de síntomas, los ensayos clínicos, la innovación terapéutica o la formación e información tanto de pacientes como de profesionales.

El doctor Julio Mayol, director médico del Hospital Clínico San Carlos de Madrid y otro de los miembros del Comité Asesor, señala la necesidad de las direcciones médicas de los centros de mejorar el abordaje de estas pacientes. "Esto se debe hacer mediante la promoción de una reingeniería de procesos asistenciales, implicando a los pacientes en la toma de decisiones, mediante decisiones compartidas, y asegurando la evaluación de resultadas que les importan y su experiencia", señala.

Otro aspecto importante destacado en el informe está relacionado con la investigación, imprescindible para avanzar, mejorar los resultados clínicos, alcanzar la cronificación y la curación de la enfermedad en un futuro. A pesar de la existencia del Registro Español de Estudios Clínicos, los expertos no identifican este registro como herramienta de consulta habitual acerca de los ensayos clínicos disponibles para las pacientes y el conocimiento y derivación depende en gran medida de las relaciones personales entre los profesionales que los atienden.

Esto acaba ocasionado una gran inequidad territorial, como recuerda Pilar Fernández, presidenta de la Asociación de Cáncer de Mama Metastásico y que también ha formado parte del Comité Asesor. "Fármacos que están aprobados en una comunidad en otra no están autorizados. Y esto no ocurre solo entre comunidades, sino también entre hospitales de la misma comunidad. Es uno de los problemas que venimos denunciando desde nuestra asociación. El acceso a los tratamientos no debería depender de en qué comunidad se resida. También se deben agilizar los trámites burocráticos para la aprobación de nuevos medicamentos", explica.