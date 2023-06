Endocrinólogos y pacientes con diabetes llegarán hasta el Kilimanjaro para concienciar sobre la enfermedad

MADRID, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

Pacientes con diabetes y endocrinólogos de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN) y de la organización para personas con trasplante y enfermedades crónicas, Trainsplant, ponen rumbo el próximo 29 de junio a Tanzania para alcanzar la cima del Kilimanjaro con el objetivo de compartir la experiencia y concienciar sobre la enfermedad.

Una vez más la SEEN se adhiere al proyecto '#Xperienciakilimanjaro', una iniciativa en la que participarán 21 personas, entre especialistas en Endocrinología y Nutrición, sanitarios y cinco personas con diabetes, durante 12 días.

El objetivo del proyecto es apoyar a aquellos que se han visto sometidos a un proceso complicado como una recuperación después de un accidente, una intervención quirúrgica, un tratamiento o una fase pre y post trasplante. Asimismo, '#Xperienciakilimanjaro' persigue sensibilizar a la sociedad sobre las complicaciones que estas situaciones pueden conllevar y lo difícil que puede ser volver a realizar actividades cotidianas que requieren esfuerzo físico.

"Sin duda, la corriente de empatía que se establece entre médico y paciente al compartir una actividad tan intensa como ésta contribuye a valorar más la importancia que tiene entender cómo se siente el paciente en el abordaje de la enfermedad y la relevancia también de transmitirles la sensación de que se les escucha y que hay un interés real por ayudarles", ha destacado la miembro del Grupo de Endocrinología, Nutrición y Ejercicio Físico de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (GENEFSEEN), Juana Olivar, que se sumó el año pasado a la iniciativa.

Asimismo, la miembro de GENEFSEEN y del Grupo de Lípidos de la SEEN, Mercedes Noval, que se unió a la 'Xperienciakilimanjaro' el año pasado, asegura que "ponerse en los zapatos de las personas con diabetes implica experimentar un aluvión de emociones".

La especialista en Endocrinología y Nutrición apunta que "cuando eres consciente de lo que supone controlar de manera constante tus niveles de azúcar y con el resultado de tu glucemia, tienes que tomar decisiones que van a influir al desarrollo de tu día, empiezas a ver la diabetes con otros ojos. A veces vivir con diabetes es hacer un encaje de bolillos con todas las variables que afectan a la glucemia".

Por su parte, el paciente con diabetes y participante de la pasada edición de Kilimanjaro, Arturo Carvajal, ha indicado que "ascender hasta la montaña más alta de África junto con endocrinos tan profesionales nos ha servido de gran ayuda a la hora de tomar decisiones, pero no solo por sus conocimientos en el campo de la medicina, sino sobre todo por la empatía que mostraron y porque las decisiones se adoptaban en función de cómo estaba cada paciente. En mi caso, cuando me encontraba en hiperglucemia y me resultaba difícil tomar una decisión, hacíamos un pequeño consenso para escoger la opción más cauta y mejor posible".