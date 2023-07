Endocrinólogos y pacientes con diabetes ascienden el Kilimanjaro para ayudar a la población de Moshi en la salud

Xperienciakilimanjaro 2023 - SEEN

Un grupo de 21 personas conformado por especialistas en Endocrinología y Nutrición, sanitarios y cinco personas con diabetes, ha ascendido de nuevo al Kilimanjaro, la montaña más alta de África con 5.895 metros de altitud en el marco de la iniciativa Xperienciakilimanjaro, organizada por El Poder del Chándal y con la colaboración de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN) con el fin de ayudar a los habitantes de la población de Moshi en los ámbitos de salud .

Este proyecto ha posibilitado llevar a cabo una actividad solidaria con los habitantes de la población de Moshi en los ámbitos de la salud, la discapacidad y el escolar, así como alcanzar la cima más alta de África, a lo largo de 12 días.

La doctora Elena Saura, miembro del Grupo de Endocrinología, Nutrición y Ejercicio Físico de la SEEN (GENEFSEEN) y organizadora del proyecto, asevera que "esta historia no solo se queda en Moshi, sino que se ha creado de nuevo ese vínculo entre sanitarios, endocrinólogos y pacientes con diabetes, vínculo en el que muchos no creían y en el que ahora confían".

"El respaldo de un equipo médico que ha dado lo mejor de sí, tanto a nivel profesional como humano, junto con personas con diabetes como nosotros y queriendo aprender los unos de los otros ha permitido, en mi caso, lograr el ascenso a la cima más alta de África y conocer en los días solidarios la Tanzania más rural", afirma por su parte la paciente con diabetes, Alejandra Marina Romay.