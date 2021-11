Empresas-Vitaldent sufraga los tratamientos de 2 mujeres supervivientes de violencia de género de la Fundación Ana Bella

MADRID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La plataforma de salud bucodental Vitaldent se hará cargo de sufragar el 100% de los tratamientos bucodentales de dos mujeres supervivientes de violencia de género pertenecientes a la Fundación Ana Bella.

Según ha informado en un comunicado, la compañía se reafirma en su apuesta como "agente de cambio" frente a la violencia de género en colaboración con la Fundación Ana Bella en virtud del acuerdo de colaboración que ambas entidades firmaron en 2020. Con esta iniciativa, el grupo de salud bucodental no solamente cuidará de la salud bucodental de estas mujeres, sino que contribuirá a su reinserción social y laboral.

Una de las beneficiarias de esta iniciativa, Mar C.F., confesó sentir "vergüenza y baja autoestima" debido a un problema hereditario en la boca que le estaba "restando oportunidades". "No solamente me ha hecho feliz a mí sino también a mi hijo, porque con la dentadura en condiciones puedo trabajar y ser alguien", ha resaltado la mujer para quien esta colaboración le "ha devuelto la vida". "Mil gracias, esto no tiene precio", ha concluido.

Por otro lado, Amparo L.Q., que logró cambiar de ciudad para iniciar una nueva vida lejos de su maltratador gracias a la ayuda de la Fundación Ana Bella, se quedó sin trabajo debido a la pandemia y no ha conseguido insertarse. Mientras tanto, Amparo ha estado ayudando a otras mujeres supervivientes de violencia de género en Granada. Para ella la colaboración de Vitaldent ha supuesto "hacer realidad este sueño de sonreír nuevamente" y "mejorar mi salud física, así como mi autoestima y mi salud mental".

Los tratamientos valorados en 3.000 euros se llevarán a cabo en las clínicas con las que Vitaldent cuenta en Granada y Málaga, lugares de residencia de las mujeres beneficiadas por esta acción.

GRUPO VITALDENT Y FUNDACIÓN ANA BELLA

Vitaldent y la Fundación Ana Bella colaboran gracias a un acuerdo de colaboración en el que el grupo de salud bucodental actúa como "agente de cambio" frente a la violencia de género y facilita formación en prevención de violencia de género a sus empleados y apoyo a mujeres supervivientes mediante el reparto de unas tarjetas gestionadas por Fundación Ana Bella específicas con las que las beneficiarias disfrutarán de ciertas ventajas en las clínicas Vitaldent para el cuidado de su salud bucodental y la de sus hijos.

En el contexto de esta colaboración, Vitaldent donó a la Fundación Ana Bella en 2020 tres bancos de plástico reciclado a partir de 30.000 cepillos de dientes, que formarán parte del equipamiento de la casa de acogida que están construyendo junto a la Asociación de Mujeres Supervivientes de Guinea Bissau.

La plataforma de salud bucodental contribuye así a la construcción de la primera casa de acogida para mujeres maltratadas en el país africano, concretamente en la ciudad de Bafatá que, en una primera fase, será el hogar de diez mujeres y sus hijos, y que contará con un restaurante y una panadería, cuyos ingresos apoyarán la sostenibilidad del recurso.