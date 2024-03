Merck lanza un test de síntomas 'on line' para ayudar a detectar precozmente el cáncer colorrectal

MADRID, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La compañía Merck ha lanzado un test de síntomas 'on line' como una herramienta de triaje preliminar que lleva a cabo una primera evaluación de los síntomas más comunes relacionados con el cáncer colorrectal en tan solo cinco minutos y, en función de las respuestas e historial, la herramienta te sugerirá los próximos pasos a seguir y, en caso de ser necesario, te remitirá a tu profesional sanitario de referencia.

Además, con motivo del Día Mundial del Cáncer Colorrectal que se celebra este domingo, 31 de marzo, ha compartido el testimonio de cuatro personas en torno a la enfermedad. En primar lugar el de la oncóloga e investigadora médica, Noelia Tarazona, quien recalca la importancia de los cribados así como de cuidar la alimentación y el estilo de vida, que pueden influir en nuestro riesgo de tener cáncer colorrectal.

"Sí, es una enfermedad que, en muchos casos, da señales que podemos aprender a reconocer: un sangrado inusual en las heces, cambios en los hábitos intestinales, dolores que no desaparecen. Si alguna vez notas algo diferente, por favor, no lo dudes y acude a tu médico de referencia quien sabrá identificar qué está ocurriendo.

De hecho, si el cáncer colorrectal se detecta a tiempo, la tasa de supervivencia es del 90 por ciento. ¡Elevadísima! Por esa razón, te invito a que percibas el cuidado de tu salud como una forma de respeto hacia ti mismo, y no como una obligación", recalca.

A continuación, Marta Díaz comparte su historia como familiar de paciente ya que su madre falleció de esta enfermedad a los 52 años y en su testimonio Marta recuerda cómo vivió la enfermedad de su madre y los cuidados de los médicos, recalcando a los lectores que cuiden de su salud. "Querido lector, cuídate. No ignores ninguna señal, por pequeña que sea. Ve al médico, pon tu bienestar primero. Amar significa cuidar de los demás y de ti mismo. Escucha a tu cuerpo, escucha a tu colon", concluye.

Por último, las historias de los pacientes Manuel Rozano y Octavio Villazala, ambos diagnosticados con cáncer colorrectal a los 60 y a los 55 años respectivamente.

"Me diagnosticaron cáncer de recto en el año 2011. Durante un tiempo me di cuenta de que tenía pequeños restos de sangre en el papel cuando iba al año, no le di mucha importancia, pensaba que eran hemorroides, hasta que decidí acudir al médico y me citó para una colonoscopia. En ese momento, con esa prueba, me diagnosticaron un tumor. Ahora pienso que, si por aquel entonces hubiesen existido los programas de cribado de cáncer colorrectal de ahora, me habrían detectado en un estadio incipiente la enfermedad, ahorrándome unas cuantas sesiones de radioquimioterapia y el tratamiento de quimioterapia posterior", recuerda Manuel Rozano.