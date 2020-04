Empresas.- 'Maviret' (AbbVie) recibe aprobación para acortar su duración a ocho semanas en más casos de hepatitis C

MADRID, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

AbbVie ha anunciado que ya está disponible en España un cambio en la ficha técnica de 'Maviret' (glecaprevir/pibrentasvir) que permite acortar la duración del tratamiento de 12 a 8 semanas en pacientes con infección crónica por el virus de la hepatitis C (VHC) con genotipo (GT) 3 sin tratamiento previo y con cirrosis compensada.

El tratamiento, que se administra en una sola toma diaria junto con alimentos, es la única opción terapéutica de 8 semanas de duración para pacientes con infección crónica por el VHC no tratados previamente, sin cirrosis o con cirrosis compensada, con independencia del genotipo.

El director médico de AbbVie en España, Luis Nudelman, ha destacado el esfuerzo en I+D de la compañía "por poner a disposición de profesionales y pacientes una opción terapéutica que permite simplificar y acortar el tratamiento para la mayoría de las personas con el virus de la hepatitis C, con independencia de su genotipo o grado de fibrosis". "Desde que empezamos a investigar en hepatitis C, nuestro objetivo ha sido lograr tratamientos con una efectividad superior al 95 por ciento y que permitan curar la hepatitis C en menos tiempo", señala.

El dictamen favorable de la Comisión Europea (CE) está respaldado por los datos del estudio de fase 3b 'EXPEDITION-8', que mostró que, con 8 semanas de tratamiento, el 97,7 por ciento de los pacientes infectados por los GT1-6 con cirrosis compensada lograron tener respuesta virológica sostenida a las 12 semanas post tratamiento (RVS12). En los pacientes infectados por el GT3, la tasa de RVS12 fue del 95,2 por ciento.