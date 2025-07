HM Hospitales incorpora en Madrid el 'MAF Test' de pronóstico del cáncer de mama

MADRID 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Centro Integral Oncológico Clara Campal HM CIOCC, presente en los 9 hospitales del Grupo en Madrid, ha incorporado el 'MAF Test', una innovadora herramienta que permite personalizar el tratamiento del cáncer de mama en estadios iniciales, para así tomar decisiones terapéuticas que mejoren el pronóstico y la supervivencia de las pacientes.

La compañía Inbiomotion anunció la pasada semana que el Hospital del Mar (Barcelona), el Clínic Barcelona Comprehensive Cancer Center, los centros de HM Hospitales en la Comunidad de Madrid, y el International Breast Cancer Center/Pangaea Oncology (Barcelona) son los que van a incoporar el 'MAF Test', con lo que son los primeros de España en incorporar esta prueba, que podría aumentar la supervivencia de casi el 80 por ciento de las 33.000 pacientes con cáncer de mama en estadios tempranos diagnosticadas anualmente en España, según estimaciones de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM).

El 'MAF Test' permite identificar a aquellas pacientes que pueden beneficiarse del tratamiento adyuvante con bifosfonatos y, por tanto, personalizar el tratamiento del cáncer de mama en estadios iniciales, mejorando significativamente el pronóstico y la supervivencia de las pacientes.

La doctora Eva Ciruelos, jefa de la Unidad de Mama en HM Hospitales en Madrid, y oncóloga médica experta en esta enfermedad desde hace más de 30 años, destaca que "esta prueba supone un paso más hacia la oncología de precisión, ya que nos ayuda a decidir con más claridad qué pacientes se beneficiarán de ciertos tratamientos y quiénes no. Eso significa mayor eficacia y una mejor calidad de vida para nuestras pacientes".

Por su parte, el cofundador de Inbiomotion e investigador ICREA, el doctor Roger Gomis, ha subrayado que la incorporación de estas pruebas es una "gran noticia" para aumentar las capacidades diagnósticas y mejorar los resultados clínicos en las pacientes con cáncer de mama en etapas tempranas.

"Disponer de esta herramienta nos permite evitar tratamientos innecesarios y centrarnos en lo que realmente aporta valor clínico a cada paciente. Nuestro objetivo es individualizar al máximo las decisiones terapéuticas, especialmente en etapas donde el margen de curación es alto y queremos evitar cualquier sobretratamiento", añade la doctora Ciruelos.

La utilidad clínica de los 'MAF Test' fue comprobada en dos estudios publicados en las revistas 'The Lancet Oncology' (2017) y 'Journal of the National Cancer Institute' (2021), demostrando que el 80% de las pacientes con tumores de mama presentaban tumores MAF-negativos, y que en este grupo el tratamiento adyuvante con bifosfonatos (clodronato o ácido zoledrónico) aumentó su supervivencia libre de enfermedad en un 14,3% y redujo su riesgo relativo de muerte en un 21,4%.

Por el contrario, las pacientes con tumores MAF-positivos no obtuvieron beneficio, e incluso presentaron un peor pronóstico, con el uso de bifosfonatos, independientemente de su estado menopáusico.