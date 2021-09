Gilead y Apoyo Positivo lanzan el canal de youtube 'Unfollow de virus' acabar con el VIH y su estigma

MADRID, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Gilead y Apoyo Positivo han lanzado el canal de YouTube “'nfollow de virus', un nuevo espacio virtual donde, a través de una serie de vídeos, se darán respuestas a temas tan importantes como las comorbilidades, la salud mental, el diagnóstico precoz o la importancia de iniciar el tratamiento lo antes posible. Además, se hará un recorrido histórico por la pandemia en nuestro país.

De una manera visual, dinámica y de la mano de personas con VIH, personal sanitario e investigador, responsables de la administración e influencers, se ofrecerá información actualizada, fiable y de interés sobre el virus. Además, en este canal se podrán encontrar todos los esfuerzos clínicos y comunitarios que se están realizando para combatir el VIH y desmontar el estigma aún existente, así como analizar los desafíos que son necesarios afrontar y superar para acabar con esta pandemia, explican los promotores.

Cuando se cumplen 40 años del primer caso de Sida en España, Apoyo Positivo y Gilead colaborarán en la búsqueda del objetivo común de acabar con el VIH en 2030. Para lograr este reto, que forma parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible del planeta, en los próximos años se deberá alcanzar el horizonte 95-95-95 que consiste en que el 95% de las personas con VIH conozcan su estado serológico; el 95% de quienes estén diagnosticadas sigan un tratamiento adecuado de manera continuada; y el 95% de las personas en tratamiento consigan suprimir la carga viral, para que se mantengan sanas y se reduzca el riesgo de transmisión del VIH.

En el primer episodio de 'Unfollow de virus' se incide en la importancia de diagnosticar y tratar lo antes posible, con el objetivo de llegar a conseguir una carga viral indetectable y los beneficios que ello supone. Gracias a los tratamientos antirretrovirales, las personas que viven con VIH y toman correctamente su medicación reducen la carga viral a menos de 50 copias de virus por mililitro de sangre, lo que permite que no lo transmitan a terceros y logren tener una calidad de vida óptima.

A lo largo del vídeo también se explica el estudio científico Partner, donde se analizaron 80.000 relaciones sexuales entre parejas serodiscordantes (una de ellas con el virus del VIH y la otra no) y el resultado fue de cero transmisiones. Esto es posible porque "al tener una carga viral controlada por los tratamientos, el virus no ataca a las defensas de las personas con VIH. Que esa carga viral sea indetectable evita también la transmisión a otras", explica la doctora Rosa de Miguel Buckey, especialista en VIH.

Sin embargo, aun queda mucho por hacer y, en este sentido, el doctor Lucio García Fraile, coordinador médico de Apoyo Positivo, señala que "aún muchas personas con VIH desconocen lo que significa exactamente que indetectable es igual a intransmisible. Ser indetectable no solo ayuda a la persona con VIH a controlar su infección y evitar la transmisión si no que también es una estrategia de no discriminación y empoderamiento de las personas con VIH. Es esencial que llevemos este mensaje lo más lejos posible".