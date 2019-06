Empresas.-ASC, Generali, FIATC, Cigna y DKV, las aseguradoras de salud con mayor vinculación emocional, según un estudio

Publicado 11/06/2019 14:50:36 CET

Las aseguradoras de salud ASC, Generali, FIATC, Cigna y DKV son, por este orden, las que cuentan con mayor vinculación emocional, según el 2º Estudio de Emociones en el Sector de Seguros de Salud presentado este martes por EMO Insights International.

La encuesta, realizada a partir de 2.575 entrevistas online en las que se ha evaluado la experiencia emocional de los cientes de las principales aseguradoras, sitúa en el primer lugar a la catalana ASC, seguida de cerca por Generali y FIATC, con una vinculación emocional por encima de los 60 puntos, según el índice EMO Index, que mide las emociones en un intervalo de -100 a +100. Cigna y DKV son las siguientes en el ranking con 55,2 y 53,0 puntos, respectivamente.

Los centros hospitalarios con mejor valoración de los usuarios son IMED Hospitales, Centros Sanitarios IMQ y Hospitales Sanitas, que recibieron un reconocimiento por la buena gestión de su transformación emocional.

En el estudio se hizo un pequeño zoom en aspectos como las características que debería tener 'El Hospital del Futuro, explica los autories. Para los usuarios entrevistados, las características más importantes que debería tener esta institución son la tecnología (con un 71% de las respuestas) y la humanización (60% de los entrevistados) con una asistencia sanitaria centrada en las personas; signo de que, una vez más, las emociones son el tándem perfecto de la digitalización.

Elena Alfaro, CEO y partner de EMO Insights, ha explicado que se ha evaluado la experiencia emocional vivida por los clientes de las principales aseguradoras: Segurcaixa Adeslas, Aegon, Allianz, Asisa, ASC, AXA, Caser, Cigna, DKV, Fiatc, Generali, IMQ, Mapfre y Sanitas en el último año, comparada con una muestra representativa de clientes puros que solo utilizan la Seguridad Social.

Por su parte, Gonzalo Martín-Vivaldi, COO & partner de EMO Insights, ha destacado que "la Seguridad Social es la razón de ser emocional del sector de Seguros de Salud". En el estudio del sector privado, se reveló que la emoción positiva más experimentada por los usuarios de seguros de salud (independientemente de cuál sea su compañía) es la tranquilidad, presente en el 77,6% de los clientes. Le sigue de cerca el agradecimiento, experimentado por el 62,8% de los clientes y la alegría, presente en el 59,5% de los casos.

La emoción positiva más difícil de generar, el orgullo, está presente en el 48,4% de los clientes. Sin embargo, las emociones negativas que más se generan son la decepción, presente en el 23,2% de los clientes; la irritación (22,4% de los usuarios); y entre las menos se generan está la impotencia en un 19,9% de los casos y la inseguridad, presente en el 17,2% de los clientes.

LA SANIDAD PÚBLICA

Por lo que se refiere a os resultados obtenidos en el análisis de la experiencia de los usuarios de la sanidad pública han sido, en primer lugar, que genera mayor número de emociones positivas que negativas: destaca el agradecimiento en un 78%, la tranquilidad en un 73%, el orgullo en un 61% y la alegría en un 55%. Sin embargo, las deficiencias que perciben sus clientes duplican el número de emociones negativas generadas frente a los seguros privados, según los autores del estudio.

El tercer punto clave para las aseguradoras es que las emociones negativas de la sanidad pública no están relacionadas con la atención médica, sino con los servicios de organización de la salud (la labor que desempeñan las aseguradoras). De modo que estas deficiencias del sistema público son la razón de ser emocional de las aseguradoras de salud y, a su vez, la ventaja competitiva que deben trabajar, precisan.

Los autores destacan que los datos que arroja el estudio ponen de manifiesto la paradoja de que "la motivación del cliente de hacerse un seguro de salud es muy emocional ('no quiero pasar lo que viví de niño', 'no quiero que me vean dar a luz en ese hospital', 'me lo merezco', '¿por qué mi amigo lo tiene y yo no?', etc.), sin embargo, la elección de compañía aseguradora presenta motivaciones muy racionales, destacando la creciente influencia del factor precio.