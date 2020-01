Empresas.- Aristo Pharma dona 10.000 euros a Juegaterapia para la construcción de un nuevo 'Jardín de mi Hospi'

Publicado 29/01/2020 18:04:53 CET

MADRID, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

Aristo Pharma ha donado 10.000 euros a Juegaterapia para la construcción de un nuevo 'Jardín de mi Hospi', en el Hospital Niño Jesús de Madrid, un nuevo espacio lúdico que aspira a convertirse en un lugar especial, casi mágico que llene de optimismo a los niños hospitalizados.

El dinero lo ha recibido gracias a la primera edición del concurso de talentos solidario 'Aristo Canta', que ha tenido como jurado a la cantante Rosa López, al locutor y presentador Antonio Hueso y al también jurado de Operación Triunfo, Javier Llano.

El concurso ha contado también con el respaldo de la comunidad de farmacéuticos que se ha unido por una buena causa. El número de participantes ha demostrado el alto nivel de talento que tenemos en nuestro país. El jurado de expertos, finalmente se decantó por la voz de la concursante Geniris Mena quien se ha alzado con el premio valorado en 3.000€ para invertir en su formación musical.

La cantante Rosa López, en su afán por colaborar con este tipo de causas benéficas, se ha mostrado entusiasmada y sorprendida por el gran nivel de los concursantes. "Me apasiona que a través de la música se promuevan iniciativas tan bonitas y solidarias como este concurso de voz 'Aristo Canta' que hará la vida más fácil de muchos niños enfermos de cáncer. Además, como jurado he comprobado el gran talento que hay en España ya que los participantes me han sorprendido con su lado más artístico", ha dicho.

Durante el acto de entrega del cheque a beneficio de la Fundación Juegaterapia, la directora de proyectos y eventos de Juegaterapia, María José Jara, ha valorado positivamente esta iniciativa y ha agradecido la implicación de Aristo recalcando la necesidad de este tipo de iniciativas para concienciar a la sociedad y que cada vez más personas estén dispuestas a colaborar.

Por su parte, el director general de Aristo Pharma Iberia, Juan José Jiménez, se ha mostrado muy satisfecho con los resultados y ha destacado el compromiso de la compañía con acciones RSC mediante el desarrollo de este tipo de proyectos benéficos que "son necesarios y unen al sector en torno a buenas causas". "Ha sido un placer para nosotros crear este proyecto de colaboración con una fundación tan bonita como Juegaterapia. Esperamos que este 2020 'Aristo Canta' siga dándonos alegrías tanto a la fundación como a nosotros", ha dicho.