Eliminar el Covid-19, ¿qué es mejor geles higienizantes o antisépticos?

GUADALAJARA, 21 May. (EUROPA PRESS) -

La Delegación provincial de Sanidad de Guadalajara ha recordado a la ciudadanía que no todos los geles que se venden en farmacias y otros comercios son efectivos para acabar con la presencia de COVID-19 en las manos y hace hincapié en la necesidad de entender y recordar la diferencia entre geles higienizantes y geles antisépticos.

Para acabar con la presencia del virus es necesario hacer uso de geles antisépticos, que son los únicos que garantizan esta seguridad. De hecho el Ministerio de Sanidad a través de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios ha elaborado un listado de geles antisépticos que han demostrado su eficacia frente al virus.

Los geles higienizantes únicamente tienen un efecto de limpieza de las manos, pero no tiene una eficacia viricida, ha informado la Junta en un comunicado.

Es, por lo tanto, muy importante que a la hora de adquirir en farmacias y otros establecimientos este tipo de geles se conozcan estas diferencias y se solicite el tipo de producto que se quiere adquirir. En ambos casos, el envase del gel debe indicar si es de uno u otro tipo.

La delegada de Sanidad, Margarita Gascueña, ha pedido a la ciudadanía que reclamen el producto que realmente quieren cuando acudan a los establecimientos en los que se comercializan estos geles y exijan el tipo de gel que realmente necesitan, sin olvidar que los geles higienizantes no acaban con el virus y que el hecho de que sea un gel hidroalcohólico no garantiza la eficacia frente al COVID-19 , si no se trata de un producto antiséptico.

En este sentido, la delegada de Sanidad ha recordado lo importante que es para la ciudadanía conocer estas diferencias, ya que "en ocasiones se utilizan geles higienizantes pensando que su uso supone una garantía contra el virus y generan una falsa y preocupante sensación de seguridad ya que su uso nos permite tener unas manos limpias, pero no eliminar el COVID de ellas, lo que puede suponer una fuente de contagios".

En cualquier caso, la delegada ha indicado que la mejor medida de higiene contra el COVID-19 es lavarse las manos con abundante agua y jabón e insiste en la necesidad de mantener la distancia social para evitar los contagios.