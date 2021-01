La eficacia de la quimioterapia en cáncer de vejiga está determinada por la respuesta del sistema inmune

MADRID, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La eficacia de la quimioterapia en cáncer de vejiga está parcialmente determinada por la respuesta del sistema inmunológico del cuerpo a la malignidad, según una investigación llevada a cabo por un equipo de científicos de la Charité - Universitätsmedizin Berlin y el Instituto de Salud de Berlín (Estados Unidos). Los hallazgos, publicados en la revista 'Science Translational Medicine', pueden utilizarse para predecir el éxito del tratamiento y pueden aumentar la supervivencia de los pacientes con cáncer de vejiga.

El cáncer de vejiga es uno de los cinco tipos de cáncer más comunes en los hombres. El riesgo de que el cáncer se extienda (metástasis) es particularmente alto una vez que invade la capa muscular dentro de la pared de la vejiga. En los pacientes con cáncer de vejiga no metastásico e invasivo para los músculos, el tratamiento suele consistir en la extirpación quirúrgica de la vejiga. De acuerdo con las directrices profesionales actuales, los pacientes deben someterse a quimioterapia antes de la cirugía; reciben medicamentos que se dirigen a las células de crecimiento rápido del cáncer. El objetivo de esta quimioterapia "neoadyuvante" es reducir el tumor antes de la cirugía para disminuir el riesgo de recurrencia y/o metástasis. Sin embargo, en más del cincuenta por ciento de los pacientes, la quimioterapia no reducirá el tumor. Estas personas no solo no se benefician de la quimioterapia neoadyuvante, sino que están perdiendo un tiempo valioso, tiempo durante el cual el cáncer puede seguir creciendo y haciendo metástasis.

Este equipo de investigadores ha descubierto una forma de diferenciar entre los pacientes que se beneficiarán de la quimioterapia y los que no. Se descubrió que el estado del sistema inmunológico de los pacientes antes del comienzo del tratamiento es la clave. La quimioterapia posterior sólo resultó eficaz si el tejido canceroso contenía grandes cantidades de dos componentes específicos del sistema inmunológico conocidos como CXCL11 y CXCR3alt.

Como parte de esta investigación, el equipo estudió muestras de tumores de 20 pacientes con cáncer de vejiga de invasión muscular que habían completado su tratamiento de quimioterapia. El grupo de investigación identificó qué mensajeros inmunológicos estaban presentes en el tejido de la biopsia y qué receptores (efectivamente los "receptores" de estos mensajeros) estaban produciendo las células inmunológicas dentro de los tumores. Para cada uno de los componentes identificados, luego probaron si existía un vínculo entre las cantidades en las que éstos estaban presentes y el éxito del tratamiento. Los resultados confirmaron que este era el caso tanto para la sustancia mensajera CXCL11 como para el receptor CXCR3alt.

La quimioterapia sólo tenía efecto si el atrayente de células inmunitarias CXCL11 estaba presente en niveles particularmente altos dentro del tejido tumoral y si células específicas del sistema inmunitario conocidas como células T producían el correspondiente receptor CXCR3alt. El equipo posteriormente examinó sus observaciones utilizando los datos existentes en el "Atlas del Genoma del Cáncer". Su comparación confirmó que, de un total de 68 pacientes con cáncer de vejiga que habían recibido quimioterapia, los pacientes cuyo tejido tumoral contenía grandes cantidades de CXCL11 tenían más probabilidades de sobrevivir.