La Administración Trump cierra el servicio de prevención del suicidio para jóvenes LGBTQ+

La organización LGBTQ+ Trevor Project denuncia que el Gobierno "juegue a la política con las vidas de los jóvenes"

MADRID, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

El servicio especializado de Estados Unidos para jóvenes LGBTQ+ de la línea de ayuda contra el suicidio ha cesado en la tarde de este jueves su actividad, un mes después de que la Administración de Servicios de Salud Mental y Abuso de Sustancias (SAMHSA, por sus siglas en inglés) del Departamento de Salud anunciase que pondría fin al programa.

Entonces, la SAMHSA afirmó que "ya no separaría los servicios para jóvenes LGB+", eliminando intencionadamente la "T" que representa a la comunidad transgénero, y que, en su lugar, "se centraría en atender a todas las personas que soliciten ayuda". De esta forma, ha pasado a suprimir la opción 'pulse 3', que daba a los jóvenes de 25 o menos años la opción de ser atendidos por personas específicamente formadas para responder a las necesidades de la comunidad LGBTQ+, en particular en edades bajas.

"Todas las personas que se pongan en contacto con la línea 988 seguirán teniendo acceso a consejeros de crisis cualificados, comprensivos y culturalmente competentes que pueden ayudarles con crisis suicidas, de abuso de sustancias o de salud mental, o cualquier otro tipo de angustia emocional. Cualquiera que llame a la línea de ayuda seguirá recibiendo compasión y ayuda", declaró la agencia en ese momento.

El organismo justificó que, tras las inversiones de 29,7 y 33 millones de dólares (cerca de 25 y 28 millones de euros) en 2023 y 2024, respectivamente, el gasto correspondiente a 2025 superaba en junio una inversión igual a la del año anterior, "agotando por completo los fondos asignados".

La línea de ayuda cuenta con otras dos subredes, que siguen en funcionamiento: la "opción 1", para conectarse con la línea de ayuda para veteranos en crisis, y la "opción 2", para conectarse con los servicios en español.

La línea de ayuda 988 para suicidios y crisis se puso en marcha en 2022, dos años después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmara la Ley de Designación de la Línea Nacional de Ayuda para Suicidios, que convirtió el 988 en el número nacional de prevención del suicidio. El texto, aprobado con el apoyo tanto de republicanos como de demócratas, señalaba que los jóvenes LGBTQ+ "son más de cuatro veces más propensos a contemplar el suicidio que los demás" y afirmaba que la SAMHSA debía "estar equipada para proporcionar recursos especializados" a las poblaciones de alto riesgo, incluidos los jóvenes LGBTQ.

Según los datos del organismo citados por CNN, casi 16,5 millones de personas han contactado con la línea de ayuda desde julio de 2022 y se estima que cerca de 1,5 millones (algo más del 9 por ciento) fueron derivadas al servicio especializado en LGBTQ+.

TREVOR PROJECT TACHA LA DECISIÓN DE "INCONCEBIBLE"

En este sentido, el CEO de Trevor Project, una organización de prevención del suicidio para jóvenes LGBTQ+ que ha sido subcontratista del servicio especializado desde 2022, ha lamentado que la Administración Trump haya tomado la "inconcebible" decisión "de jugar a la política con las vidas reales de los jóvenes".

"Hoy me cuesta encontrar las palabras adecuadas", ha afirmado en un comunicado publicado este jueves en la web de la organización. "Me parte el corazón que esta administración haya decidido decir, alto y claro, que cree que la vida de algunos jóvenes no merece la pena salvarse".

La decisión ha tenido también un impacto empresarial sobre la organización, que ha lamentado verse obligada a despedir, a raíz del cese del servicio, a los consejeros de crisis y a los miembros del personal, a quienes se han mostrado "inmensamente agradecidos".

"Esto es difícil, pero estamos lejos de estar derrotados. Nada, y quiero decir nada, nos impedirá trabajar por un mundo en el que todos los jóvenes LGBTQ+ se sientan seguros, visibles y apoyados tal y como son", ha concluido.