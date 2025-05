El ECDC insta a la población a protegerse contra las infecciones de transmisión sexual durante el verano

MADRID 27 May. (EUROPA PRESS) -

El Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC) ha instado este martes a la población a protegerse contra las infecciones de transmisión sexual (ITS) durante el próximo periodo de vacaciones de verano, que coincide con un momento en el que estas enfermedades se encuentran al alza en el continente europeo.

"Con el aumento de la interacción social y los encuentros sexuales durante el verano, aumenta la probabilidad de propagación de las ITS. Esto subraya la importancia de comprender los riesgos, conocer el estado de salud personal y tomar decisiones informadas sobre salud sexual", ha señalado el ECDC en un comunicad.

En ese sentido, ha hecho énfasis en la importancia de mantener relaciones sexuales seguras, usando el "uso constante" del preservativo para el sexo vaginal, anal y oral.

El organismo también ha recomendado hacerse una prueba de ITS antes de tener estas prácticas sin preservativo con nuevas parejas, que pueden tener una ITS sin presentar síntomas y que, en caso de no ser posible, someterse a un test tras tener relaciones sin preservativo.

Otras medidas de prevención a tomar son el uso de guantes desechables para la penetración con dedos, barreras bucales durante el sexo oral-anal y cambiar de preservativo entre el sexo anal y oral; asimismo, ha aconsejado no compartir juguetes sexuales y asegurar su limpieza y desinfección tras su uso, o lavarse las manos, los genitales y el ano tanto antes como después del acto sexual.

En caso de experimentar diarrea, el ECDC ha resaltado la importancia de evitar la actividad sexual, así como consultar con un profesional de la salud, sobre todo teniendo en cuenta que algunas infecciones que causan diarrea grave, como la 'Shigella' y la hepatitis A, se propagan entre hombres que tienen relaciones sexuales con hombres; cabe destacar que el ECDC ha registrado casos de infección por 'Shigella' altamente resistente a los medicamentos.

Además de esta bacteria, Europa está experimentando un repunte de enfermedades como la clamidia, la gonorrea, la sífilis, el virus de la inmunideficiencia humana (VIH) o el mpox, esta última con una prevalencia mayoritaria en hombres que tienen relaciones sexuales con hombres.

Por todo ello, el ECDC ha advertido sobre la posibilidad de un aumento de su transmisión durante el verano, tanto por el incremento de viajes en el continente como por festividades como el Orgullo; además, ha recomendado consultar con profesionales médicos sobre vacunas y medidas preventivas.