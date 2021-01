¿Qué es el dolicomegacolon? ¿Cuáles son sus síntomas? ¿Cómo se trata?

MADRID, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El director del Centro Laparoscópico Dr. Ballesta (CLB), el doctor Carlos Ballesta, aconseja la cirugía para tratar a los pacientes con dolicomegacolon, enfermedad poco frecuente que se caracteriza porque la longitud del colon duplica, incluso triplica, el tamaño normal, y que ocasiona dolor y estreñimiento crónico en los pacientes que presentan esta patología y que empeora con los años.

La longitud del intestino delgado varía entre los siete y once metros en función de la persona. El problema ocurre cuando se superan las medidas para que un órgano funcione correctamente. Como así sucede en aquellas personas con dolicomegacolon. Una enfermedad que se caracteriza porque la longitud del colon o intestino grueso duplica, incluso a veces triplica, el tamaño normal.

El intestino grueso mide alrededor de 1,50 metros y se compone de tres partes: colon derecho, transverso e izquierdo. Cada una de estas partes cumple una función, la más importante es la del colon derecho, donde se produce la absorción de agua y líquidos. "Lo que comas o bebas pasa muy rápido por el intestino delgado (donde se absorben las vitaminas, oligoelementos, etc.) y llega al intestino grueso. Es ahí donde más se absorbe agua y líquido, esto hace que se vayan endureciendo las heces", señala el doctor.

Según asevera el cirujano, conforme avanzan los alimentos por el colon, esa capacidad de absorción disminuye. "Hasta que llegamos al final del intestino, el colon izquierdo, que se encarga del almacenamiento y preparación para la eliminación de las heces", afirma Ballesta.

El dolicomegacolon se diagnostica de forma sencilla mediante una radiografía de abdomen, donde se ven las abundantes heces en el colon. Como apunta Carlos Ballesta, "no les dan un remedio porque no se estima su problema o porque no conocen el éxito de la solución quirúrgica". Como señala el doctor, lo que de verdad funciona es una operación quirúrgica, ya sea abierta o laparoscópica. La cirugía consiste en eliminar el colon excedente a expensas del colon derecho, transverso y parte del descendente. "Dejando suficiente colon izquierdo (rectosigma) para que no presente diarrea y tenga una deposición diaria, desapareciendo los dolores", indica.