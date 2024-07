Un documento denuncia que el acceso a las Unidades de Asma Grave "no es equitativo ni igualitario" en España

Los autores proponen la creación de una red de unidades de Asma Grave



MADRID, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Observatorio de Salud (OdS) y la compañía GSK han presentado este lunes el 'Manifiesto de Unidades de Asma Grave', un documento que destaca el papel de este tipo de unidades para mejorar la calidad de vida de los pacientes, a la vez que denuncia el acceso "no equitativo ni igualitario" que existe actualmente en España.

"Los profesionales tenemos la percepción de que las Unidades de Asma Grave funcionan muy bien, pero no tienen el recorrido que habría que esperar en la Administración Pública. Existe una inequidad grave, estas unidades de asma se apelotonan sobre todo en Madrid y Barcelona. Pese a que hay 120 unidades acreditadas, hay provincias que no tienen una Unidad, es una inequidad que no se justifica", ha manifestado el miembro del Comité Ejecutivo GEMA, Vicente Plaza, que ha presentado el documento.

El trabajo, en el que ha participado el Instituto Nacional de Asma Grave (INAG), subraya que el acceso no es equitativo ni igualitario debido a la ubicación geográfica de estas unidades, por lo que incide en que es clave una distribución estratégica a los largo de todo el país, para "garantizar la eficacia y optimización".

Por ello, el manifiesto apuesta por la creación de una red de unidades de Asma Grave por todo el país y reforzar su presencia en aquellas zonas en las que actualmente hay un menor desarrollo. Según desvela el documento, la creación de esta red se habría de fundamentar en una identificación de los nodos de referencia con mayor 'expertise' para posteriormente interconectarlos con los centros médicos especializados, hospitales y unidades distribuidas estratégicamente en diferentes regiones geográficas.

En concreto, el objetivo principal radica en garantizar, mediante una cartera de servicios común, un acceso equitativo y eficiente a los servicios especializados para pacientes en toda España.

Al acto de presentación ha acudido el director general de Salud Pública y Equidad en Salud del Ministerio de Sanidad, Pedro Gullón, quien ha felicitado a los autores por el trabajo y ha asegurado que estudiará el documento. "Queremos tratar este informe para poder ver qué pasos se pueden dar", ha indicado.

"Es esencial mejorar la calidad de vida de las personas que están con tratamiento crónico. Tenemos que acompañar a las personas que padecen asma grave y mejorar su calidad de vida", ha matizado Gullón.

PROYECTO 'INSPIRA. ELIMINANDO BARRERAS EN ASMA GRAVE'

Además, durante el acto se ha presentado el documento 'Inspira. Eliminando barreras en Asma Grave', que apuesta por el abordaje multidisciplinar de la patología. El proyecto resalta que la complejidad que caracteriza al asma grave requiere un abordaje personalizado, multidisciplinar e innovativo para "garantizar un control adecuado de los síntomas y prevenir crisis agudas".

"Pese a la complejidad inherente al asma grave, es habitual la valoración no especializada de los pacientes, incluso por especialistas de Neumología o Alergología. Ser especialista En Neumología o Alergología no basta; se precisa una posterior superespecialización en asma grave para evitar errores en la gestión de la patología y prescripción subóptima (por exceso o por defecto) de fármacos biológicos", señala el trabajo.

Así, apuesta porque el Sistema Nacional de Salud (SNS) mejore el proceso de precio y financiación de las nuevas indicaciones y de los medicamentos biológicos, ya que su aprobación por las agencias reguladoras en España emplea una media de más de dos años. Además, 'Inspira. Eliminando barreras en Asma Grave' afirma que "existe una falta de concienciación, tanto de la sociedad en general como de los profesionales sanitarios, gestores y decisores en particular, sobre la problemática que esta patología suponen para los pacientes y al SNS".

Los autores aseguran que sus consideraciones mejorarían la vida de estos pacientes de asma, una de las enfermedades respiratorias de mayor prevalencia y que en España afecta a unos 3 millones de personas y a un 10 por ciento de niños y adolescentes. A pesar de los avances terapéuticos y de la implementación de guías de práctica clínica, el 50 por ciento de las personas con asma no alcanza el control deseable.