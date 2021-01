El doctor Luis Paz-Ares, nuevo presidente de la Asociación Española de Investigación sobre el Cáncer

MADRID, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El jefe de servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario 12 de Octubre, jefe de la Unidad de cáncer de pulmón CNIO-H12O y profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid, Luis Paz-Ares, ha sido nombrado nuevo presidente de la Asociación Española de Investigación sobre el Cáncer (ASEICA) a partir de enero de 2021.

Paz-Ares, quien dirigirá ASEICA durante los dos próximos años, reemplaza al doctor en Biología por la Universidad de Santiago de Compostela y vicedirector actual del Centro de Investigación del Cáncer de Salamanca, Xosé Bustelo, quien ocupaba el cargo desde 2019.

Antes de su puesto actual en el Hospital Universitario 12 de Octubre, Paz-Ares trabajó como jefe de Servicio del Hospital Universitario Virgen de Rocío y vicedirector del Instituto de Biomedicina (ambos en Sevilla), donde además desempeñó el cargo de director del programa del grupo de onco-hematología.

Previamente fue médico adjunto (FEA) responsable de la Unidad de Farmacología y Estudios Clínicos Tempranos, Tumores Torácicos y Genitourinarios del Servicio de Oncología Médica en el Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid. Desde 2015 es jefe de servicio de Oncología Médica en dicho hospital.

Paz-Ares es miembro destacado de la Federación Española de Sociedades Oncológicas (FESEO), la European Society on Medical Oncology (ESMO) y la American Society of Clinical Oncology (ASCO). Su dilatada trayectoria científica le ha permitido participar en más de 300 publicaciones científicas como el 'New England Journal of Medicine', 'Lancet', 'Lancet Oncology' o 'Journal of Clinical Oncology'.

Es también miembro activo de numerosos comités científicos (ASCO, IASLC, ESMO y otros) y de grupos colaboradores (European Organisation for Research and Treatment of Cancer, Grupo Español de Cáncer de Pulmón o el International Germ Cell Cancer Collaborative Group).

Paz-Ares ha mantenido activa colaboración con organizaciones de pacientes (por ejemplo la AECC donde ha sido durante los últimos ocho años presidente del Comité técnico Nacional y miembro del Consejo Nacional y Ejecutivo) así como en diversas fundaciones científicas (Patrono de la FC-AECC, Presidente de la Fundación ONCOSUR, Co-Coordinador del programa de vías Respiratorias de Ciberonc). En 2017 le fue otorgado el Premio Fundación Lilly de Investigación Biomédica Clínica y el premio de investigación Ramiro Carregal.

Las principales líneas de trabajo de la asociación, constituida como altavoz de la comunidad científica que trabaja en el campo de la oncología molecular tanto desde una perspectiva clínica como básica, estarán enfocadas a lograr un mayor apoyo económico, político y social a la investigación contra el cáncer, el impulso a la innovación así como la mejora del trabajo en red entre hospitales y centros de investigación, particularmente entre investigadores del ámbito clínico y aquellos más básicos, algo esencial para mejorar la tasa de supervivencia a la enfermedad.

"El cáncer es una causa muy relevante de mortalidad en nuestro país, y la primera por enfermedad en menores de 65 años, y constituye, por tanto, uno de los principales problemas socio-sanitarios en nuestro país, y frente a esto la inversión pública para investigación oncológica no puede seguir estancada. Por eso desde ASEICA seguiremos reivindicando una mayor inversión para lograr una supervivencia en cáncer del 70 por ciento en el año 2030", ha dicho Paz-Ares.

Según ha explicado, desde su presidencia se va a tratar de impulsar las actividades de ASEICA para afianzar su proyección internacional, promocionar la investigación ante los responsables políticos e institucionales y lograr la integración en nuestra sociedad científica de los jóvenes investigadores que están trabajando actualmente tanto dentro como fuera del país, así como seguir potenciando a las científicas que investigan en cáncer en nuestro país.

RENOVACIÓN PARCIAL DE LA JUNTA

Además, los socios de ASEICA han elegido en Asamblea celebrada durante el '17th ASEICA International Congress' a sus representantes para la nueva Junta Directiva, que estará compuesta por doce integrantes. Tras el recuento, la jefa del grupo de Melanoma del CNIO, Marisol Soengas, se erigió como nueva vicepresidenta y presidenta electa.

La votación determinó además que los nuevos integrantes de la Junta sean Susana Puig, jefa de servicio de Dermatología del Hospital Clínic de Barcelona, profesora de la Universidad de Barcelona (UB), jefa de grupo de Investigación del IDIBAPS, jefa de grupo del CIBER-ER y de grupo de investigación de la AGAUR; Eduardo López-Collazo, director científico del Instituto de Investigación Sanitaria del Hospital Universitario La Paz (IdiPAZ); Aleix Prat, jefe del servicio de Oncología Médica del Hospital Clínic, jefe del grupo de investigación 'Genómica traslacional' del IDIBAPS y profesor de la UB, además de ser presidente de SOLTI; y Toni Celià-Terrassa, investigador del Instituto Hospital del Mar de Investigaciones Médicas (IMIM)

Estos cuatros doctores se incorporarán a la nueva Junta presidida por Paz-Ares y en la que continuarán Xosé Bustelo, como presidente previo de ASEICA; Gema Moreno-Bueno, de la Fundación MD Anderson y la Universidad Autónoma de Madrid; Ana Cuenda, investigadora del CSIC- CNB de Madrid; María Muñoz Caffarel, investigadora en el Instituto Biodonostia; Verónica Torrano de la Universidad del País Vasco y Roger Gomis, profesor de investigación ICREA y miembro del Programa de Oncología del Instituto de Investigación Biomédica de Barcelona (IRB-Barcelona).