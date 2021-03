El doctor Cavadas tras vacunarse: "Hay que ponérsela, yo no pago impuestos convencido, pero los pago"

VALÈNCIA, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El doctor Pedro Cavadas ha confirmado que este jueves se ha vacunado contra la covid y preguntado por si lo ha hecho convencido ha replicado: "No es convencido, hay que ponérsela, la convicción no es convicción. Yo no pago impuestos convencido, pero los pago. Si tuviera que pagar impuestos convencido pagaría menos. Es lo que hay", ha señalado.

Cavadas ha realizado estas declaraciones en una rueda de prensa para informar de una intervención a un paciente de Guinea Ecuatorial con albinismo con cánceres múltiples de piel. Preguntado por su vacunación ha bromeado: "Todo lo que haya dicho mal hoy son efectos adversos".

Asimismo, sobre la evolución de la pandemia a la baja, ha comentado: "Yo de eso no sé, pero es de sentido común que si encierras a la gente, la gente no se habla, no se escupe, no se toca y no se contagia", pero "como ya ha bajado, sueltas a los niños y se vuelven a tocar, a escupir, a hablar, a hacer cosas humanas y luego vuelve otra vez".

"Es jugar al gato y al ratón", ha constatado. "Pero es lo normal, si encierras a la gente en su casa sin salir tienes incidencia cero, pero es irreal con lo cual es ir jugando", ha argumentado.

Con todo, aunque ha recalcado que él no es ningún experto, ha señalado: "Hay cosas que son claras y cualquier persona con dos ojos abiertos mínimamente lo vería, pero el futurismo no es mi especialidad".

Cavadas ha destacado la importancia de la intervención de este joven albino en un momento en el que "ahora todas las noticias son una tontería detrás de otra, unos juegos florales políticos y demás y cosas no muy relevantes, aunque llamativas, tener una noticia de algo honesto que hemos hecho".