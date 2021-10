Diseñan un sistema virtual de captura de movimiento para conocer los problemas musculo-esqueléticos de los trabajadores

MADRID, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El grupo IDERGO, del Instituto de Investigación en Ingeniería de Aragón (I3A) de la Universidad de Zaragoza, dedicado a la investigación de los trastornos musculo-esqueléticos (MSD) derivados del trabajo, ha diseñado un sistema virtual de captura del movimiento permite conocer mejor este tipo de problemas.

Se trata de una tecnología similar a la que se utiliza en el cine y los videojuegos, pero, en este caso, portátil y que se puede desplegar de manera ágil en entornos productivos. "Pretendemos que esta tecnología de captura sea como una segunda piel, como una escama, y de ahí el nombre de este proyecto, 'SCAMA'", explican los investigadores Javier Marín Boné y José Javier Marín Zurdo.

ERGONOMÍA 4.0

Esta tecnología se coloca en un trabajador para evaluar estaciones de trabajo de tareas repetitivas o de manipulación de cargas. Aplican el método ergonómico Forces, creado también por ellos, con el que generan mapas de riesgos interactivos en los que ver, por colores, como si fuera un semáforo, el riesgo de lesión dividido por áreas anatómicas.

Así, facilitan a las empresas disponer de una descripción general de los problemas ergonómicos y profundizar en las causas; crear rotaciones equilibradas de los trabajadores entre los puestos; reubicar trabajadores sensibles con MSDs; focalizar la educación postural hacia los problemas reales detectados; y realizar simulaciones que anticipen las mejoras a aplicar, como, por ejemplo, la utilización de exoesqueletos en los trabajadores.

FACILITAR LA PREVENCIÓN EN SALUD

A través de la ergonomía virtual, los servicios de prevención del sector industrial pueden actuar con mayor precisión y reducir los problemas musculo-esqueléticos, mejorar el bienestar de los trabajadores, aumentar la productividad, la competitividad y reducir costes que conlleva para la sociedad.

Según estos investigadores, las evaluaciones ergonómicas de puestos de trabajo son de especial ayuda para reducir MSDs. Tanto es así que, en numerosos países, es necesario realizarlas por normativa. No obstante, los métodos ergonómicos que se utilizan son observacionales, interviene la subjetividad del evaluador, requieren un tiempo prolongado de aplicación y la gestión de esa información se suele realizar de manera no automatizada. "El contexto actual de industria 4.0, y de objetos inteligentes interconectados en el Internet of Things, pone de manifiesto la necesidad de actualizar estos métodos", destacan los investigadores de IDERGO.

La tecnología y los métodos aplicados desde el proyecto SCAMA se enmarcan en la industria 4.0. "Los servicios de prevención pueden evaluar puestos de trabajo de forma más eficiente, tomar decisiones más fundamentadas, ahorrar tiempo y dedicarlo a las acciones que aportan más valor a las empresas a las que dan servicio", explican.

Actualmente, esta tecnología se está aplicando ya en servicios de prevención propios y ajenos, mutuas colaboradoras de la Seguridad Social, así como en empresas industriales.

Su labor a lo largo de los años en investigación y desarrollo de la ergonomía en el campo de la salud les lleva a este grupo del I3A a apostar por seguir avanzando científicamente en la utilización de la tecnología de captura también para el seguimiento de salud de los trabajadores y quizás para su entrenamiento y educación postural.