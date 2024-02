El diagnóstico integral y precoz es clave para el tratamiento y eliminación total de la hepatitis, según expertos

MADRID, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El diagnóstico integral es clave en las hepatitis B, C y D ya que facilita la detección temprana de estas hepatitis virales y, con ello, el tratamiento y la curación porque "detección implica curación" en esta enfermedad, aunque para ello sería necesario fomentar "el trabajo multidisciplinar" entre administraciones públicas, sociedades científicas y sistemas sanitarios, tal y como han señalado diferentes expertos en el 'Workshop sobre las hepatitis virales: la eliminación y control como objetivos clave', organizado por Gilead Sciences este martes.

"Si se diagnostica es un regalo porque diagnosticado es curado, es fundamental diagnosticarlos a todos y diagnosticarlos lo antes posible. El objetivo de la eliminación está ahí, hay que trabajar de forma multidisciplinar, lo tenemos al alcance de la mano, tenemos que convencer que este es el pedestal para que los políticos entiendan que es la única forma. Hay que fomentar el diagnóstico integral y oportunista porque detección implica curación", ha declarado el presidente de la Sociedad para el estudio del hígado y jefe del servicio de patología del Hospital Virgen del Rocío, el doctor Manolo Romero.

Actualmente, más de 165.000 españoles se han curado de la hepatitis C en los últimos 10 años y podría convertirse en el segundo país en alcanzar la eliminación, según revela el último informe del Ministerio de Sanidad de 2024.

Con respecto a la hepatitis C, este año se cumplen 10 años desde que en 2014 salió el tratamiento con antivirales de acción directa y, según ha asegurado el doctor Romero, España "está más cerca de la eliminación de la hepatitis C". Por otro lado se encuentra la hepatitis D, producida por el virus Delta y considerada una enfermedad rara, además de ser la más grave de las hepatitis virales por su rápida progresión.

"El virus delta es un virus defectuoso que necesita al virus B o C porque no puede vivir por sí solo. Este año por primera vez tenemos un tratamiento que acaba de ser aprobado en España frente a la hepatitis D", ha apuntado el doctor Romero, añadiendo que, en el manejo de esta enfermedad "hay que realzar un estrecho manejo clínico dada la rápida progresión de la enfermedad".

Por su parte, el presidente la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC) y jefe de servicio de Patología del Hospital Clínico San Cecilio de Granada, el doctor Federico García, ha señalado que "muy pocas veces se ha asistido a la posibilidad de eliminar las enfermedades infecciosas" ya que, en este aspecto las vacunas son clave, pero en el caso de la hepatitis C aunque no hay vacunas, "existe un arma igual que es el tratamiento el diagnóstico". "Tenemos fármacos tan eficaces para tratar la hepatitis C que es como si tuviéramos vacunas", ha asegurado.

En este sentido, el doctor García ha incidido en la importancia del diagnóstico integral de las hepatitis virales B,C y D crónicas en "una única extracción analítica como oportunidad en la eliminación" ya que "comparten la mismas rutas de infección y factores de riesgo comunes". "Este diagnóstico integral se realiza en menos del 50 por ciento de los casos. Cuando hablamos de tratar o curar hepatitis tenemos que pensar en el diagnóstico integral", ha añadido.

Por otro lado, para tratar la hepatitis delta, los expertos han apuntado hacia el "diagnóstico reflejo", que implica hacer las pruebas de diagnóstico a todos los pacientes con hepatitis B crónica. "Ahora hay fármacos para curar la hepatitis D con una eficacia muy elevada pero solo el 18 por ciento de los centros en Andalucía hacen el diagnóstico reflejo, y en España es similar. El diagnóstico de hepatitis delta es sencillo y obligatorio a todos los pacientes que se diagnostiquen de hepatitis B", ha sentenciado el presidente de SEIMC.

LAS URGENCIAS: SECTOR CLAVE PARA OPTIMIZAR LOS PROCESOS DE DIAGNÓSTICO EN HEPATITIS

Una de las barreras a las que se enfrenta la eliminación definitiva de la hepatitis C es la problemática de "los pacientes perdidos en el sistema", es decir, aquellos que han sido diagnosticados pero que no han sido tratados o derivados al especialista.

"De nada sirve diagnosticar si no tengo al paciente controlado ni se llevan a consulta, hay que simplificar el circuito asistencial y evitar la pérdida de pacientes. Tenemos oportunidades de diagnosticar tanto dentro como fuera del hospital. Fuera del hospital se podría diagnosticar en Atención Primaria, centros de adicciones y centros de salud mental", ha apuntado el doctor Manolo Romero.

Con respecto al diagnóstico dentro del hospital, el coordinador INFURG-SEMES, médico del Hospital Clínico San Carlos, el doctor Juan González del Castillo, ha asegurado que "el diagnóstico en Urgencias puede ser clave para eliminación de cara a 2030".

"Los servicios de urgencias es un foco donde el screening puede ser muy eficaz y eficiente. Hay que intentar llegar antes al diagnóstico de los pacientes ya que el diagnóstico es tardío en el 51 por ciento de los pacientes, lo que puede llevar a la progresión a enfermedad grave. El 60 por ciento no tienen factores de riesgo para ser testados", ha explicado el doctor del Castillo.

En este aspecto, el especialista ha señalado que se deben realizar cribados "a todos los pacientes entre 40 y 90 años sin un diagnóstico previo" para optimizar el diagnóstico y, por tanto, el tratamiento.

Asimismo, el doctor del Castillo ha destacado la necesidad de "automizar los procesos" para llevar a cabo la prueba diagnóstico. "El ordenador tiene que ayudarnos, esto garantiza una adherencia del cien por cien al protocolo, evita el fallo humano, cuando pides una analítica el ordenador pida la serología. Si lo dejamos en una gestión manual seguro que la adherencia no alcanzará el cien por cien", ha declarado.

Para el doctor del Castillo también es necesaria la implicación y colaboración de las sociedades científicas para conseguir la eliminación del VHC en España, así como la automatización en el diagnóstico realizado en los servicios de Urgencias. "Es fundamental que las administraciones nos ayude en la automización de las herramientas electrónicas con las que trabajamos para que ningún paciente se quede sin diagnóstico", ha concluido.

Por último, la directora de la Unidad de Negocio de Gilead, Marta Velázquez, ha resaltado que, en los últimos años la compañía ha desarrollado ocho fármacos para hepatitis virales. "Nuestra aspiración es cambiar la vida tanto de sus pacientes como de sus familiares, el objetivo es eliminar la hepatitis C, estamos cerca, se ha hecho mucho pero queda mucho por hacer. Nuestro compromiso no es solo con la eliminación de la hepatitis C o B, sino que este año ampliamos nuestro compromiso con la hepatitis Delta, que es la más grave y de más rápida progresión. Tenemos la oportunidad de tratar a estos pacientes, de mejorar su vida y, por qué no, de curarlos", ha afirmado.