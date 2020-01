¿Cómo se detecta la enfermedad pulmonar asociada con el vapeo?

Publicado 29/01/2020 7:20:44 CET

Hallazgos anormales de imágenes clave para el diagnóstico EVALI en vapeadores. - RADIOLOGICAL SOCIETY OF NORTH AMERICA

MADRID, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La imagen pulmonar es importante en el diagnóstico de la lesión aguda asociada con el vapeo, conocida como lesión pulmonar asociada al uso de cigarrillos electrónicos o productos de vapeo (EVALI, por su siglas en inglés), según un artículo de revisión especial publicado en la revista 'Radiology', que describe lo que se sabe actualmente sobre esta afección y analiza las preguntas que quedan por responder.

Aunque los cigarrillos electrónicos a menudo se comercializan como una alternativa más segura a los cigarrillos tradicionales, la EVALI se ha convertido en una complicación grave y, a veces, fatal del vapeo, señalan los autores.

Los radiólogos juegan un papel clave en la evaluación de la sospecha de EVALI ya que, según recuerdan, la identificación precisa de la afección permite un tratamiento médico inmediato, que puede disminuir la gravedad de la lesión en algunos pacientes.

"El rápido reconocimiento clínico y / o radiológico de la EVALI permite a los médicos tratar a los pacientes de manera inmediata", señala Seth Kligerman, profesor asociado de la Facultad de Medicina de la Universidad de California San Diego y jefe de división de radiología cardiotorácica de UC San Diego Health.

"Aunque faltan estudios clínicos detallados, algunos pacientes con EVALI mejoran rápidamente después de la administración de corticosteroides --destaca--. Además, hacer un diagnóstico correcto puede prevenir terapias y procedimientos innecesarios, que pueden conducir a complicaciones".

A pesar de las investigaciones actualmente en curso por parte de funcionarios de salud pública, la causa exacta de la EVALI sigue sin estar clara. Lo que se sabe actualmente es que la mayoría de los pacientes son hombres adultos jóvenes y adolescentes. Más del 80% de los pacientes con EVALI informan que usaron productos que contenían tetrahidrocannabinol (THC) o compuestos que contienen CBD de cannabidiol.

Los pacientes con EVALI generalmente tienen una combinación de síntomas respiratorios y gastrointestinales, así como síntomas generales como fiebre o fatiga.

Los hallazgos de la TC de tórax en pacientes con EVALI pueden ser variables, pero con mayor frecuencia muestran un patrón de lesión pulmonar difusa con preservación de la periferia de los pulmones.

Su diagnóstico se hace por exclusión. El paciente debe tener antecedentes de vapeo en los 90 días anteriores y que se encuentren hallazgos anormales en las imágenes de tórax, pero se deben eliminar otras posibles causas de los síntomas del paciente.

El doctor Kligerman también señala que algunos pacientes pueden llegar a urgencias con síntomas relativamente leves o hallazgos radiológicos.

"Si la EVALI no se diagnostica de manera oportuna, los pacientes pueden continuar vapeando después de abandonar el consultorio del médico, la clínica o el departamento de emergencias, lo que podría empeorar la lesión pulmonar", advierte.

El artículo alerta de que, aparte de la EVALI, el vapeo puede presentar riesgos para la salud a largo plazo. La adicción a la nicotina y al THC, las enfermedades cardiovasculares y las lesiones pulmonares crónicas son consecuencias potenciales del uso de cigarrillos electrónicos y son particularmente preocupantes en la población predominantemente más joven que está asociada con el vapeo.

"En este momento, no conocemos los efectos a largo plazo del vapeo, ya que todavía es un método relativamente nuevo de suministro de nicotina y THC, y hay innumerables variables involucradas que confunden aún más nuestra comprensión de lo que está sucediendo en un paciente específico nivel", reconoce el doctor Kligerman.

Agrega que si bien los estudios recientes han demostrado una asociación entre el vapeo y el desarrollo de asma, bronquitis crónica y enfermedad pulmonar obstructiva crónica, estos estudios han mostrado una asociación y no una causalidad.

"Aunque dudo en especular sobre los detalles, ya que simplemente no tenemos los datos, no me sorprendería que el vapeo esté directamente relacionado con muchas de las enfermedades pulmonares y cardiovasculares crónicas comúnmente asociadas con el tabaquismo tradicional", avanza el experto.

"El vínculo entre el vapeo y el cáncer de pulmón es desconocido en este momento", puntualiza.

Se necesitarán estudios con seguimiento a largo plazo para evaluar a los pacientes con EVALI sobre estas y otras patologías, incluidas las neoplasias malignas, que pueden requerir una exposición a vapeo a más largo plazo para desarrollarse.