Descubren cómo reducir el riesgo de una complicación grave después de una angiografía coronaria

MADRID, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un tratamiento de cinco días con nitrato inorgánico una vez al día reduce el riesgo de una complicación grave después de una angiografía coronaria, en la que el tinte utilizado causa daño a los riñones, según un ensayo clínico, dirigido por la Universidad Queen Mary de Londres (Reino Unido).

El trabajo, publicado en 'European Heart Journal' también demostró que el tratamiento de cinco días mejora los resultados renales a los tres meses y los eventos cardíacos adversos mayores (MACE) al año en comparación con el placebo.

La nefropatía inducida por contraste (NIC), también conocida como lesión renal aguda asociada al contraste (CA-AKI), es una complicación poco común pero grave después de una angiografía coronaria. La angiografía coronaria es un procedimiento de uso común que permite a los profesionales de la salud examinar el suministro de sangre al corazón. Se inyecta en el cuerpo un tinte especial, que es visible en las radiografías, y cuando el tinte llega a las arterias coronarias, se toma una radiografía.

Si bien la angiografía coronaria es segura para la mayoría de las personas, algunos pacientes tienen un alto riesgo de NIC, que es una causa importante de muerte y enfermedad crítica en pacientes de alto riesgo que se han sometido a procedimientos angiográficos coronarios.

Para las personas mayores y aquellas con insuficiencia cardíaca, enfermedad renal crónica (ERC) o diabetes con ERC, la incidencia de NIC puede llegar al 55%. La NIC puede tener consecuencias graves para los pacientes, incluidas estancias hospitalarias más prolongadas, una mayor necesidad de trasplantes de riñón, procedimientos de revascularización recurrentes y una mayor mortalidad.

Se cree que uno de los principales mecanismos subyacentes a la NIC es un aumento del estrés oxidativo y la consiguiente disminución de los niveles protectores de óxido nítrico (NO) en el cuerpo. Este ensayo controlado aleatorio, dirigido por la profesora Amrita Ahluwalia de la Universidad Queen Mary de Londres examinó si la ingestión de nitrato inorgánico (NO3-), que se convierte en nitrito (NO2-) y luego NO en el cuerpo, podría compensar la pérdida de NO en el cuerpo y ayuda a prevenir la lesión renal en pacientes de alto riesgo que reciben angiografía de contraste.

En el ensayo participaron 640 pacientes sometidos a angiografía por síndrome coronario agudo (SCA) sin elevación del ST (SCASEST) en Barts Health NHS Trust, 319 recibieron cápsulas de nitrato inorgánico (nitrato de potasio) una vez al día y 321 recibieron una cápsula de placebo. (cloruro de potasio).

El estudio demostró que los pacientes que recibieron tratamiento con nitrato inorgánico habían reducido significativamente las tasas de NIC (9,1%) frente a placebo (30,5%), tasas más bajas de infarto de miocardio por procedimiento (2,7% frente a 12,5%), una mejor función renal a los tres meses y una reducción de la función renal a un año eventos cardíacos adversos mayores (MACE) (9,1% frente a 18,1%) en comparación con los pacientes que habían recibido el tratamiento con placebo.

Estos hallazgos en conjunto respaldan el concepto de reemplazo de NO en forma de una cápsula corta de nitrato inorgánico simple de cinco días como una solución potencial para prevenir la NIC y mejorar los resultados cardiovasculares y renales después de un SCA.

La profesora Amrita Ahluwalia, decana de Investigación de la Facultad de Medicina y Odontología del Queen Mary, afirma: "El tratamiento de referencia actual para las arterias coronarias bloqueadas es la inserción de un stent. Para ello el cardiólogo necesita poder ver dónde está bloqueada la arteria y por eso es necesario utilizar un tinte para permitir que la arteria se vea claramente en la angiografía".

"Este ensayo sugiere que un régimen simple de cinco días de cápsulas de nitrato inorgánico de bajo costo elimina el riesgo de lo que hasta ahora eran efectos dañinos inevitables. Esperamos confirmar estos hallazgos en un gran ensayo multicéntrico en un futuro próximo, pero los resultados de Nitrate-CIN nos dan esperanza", concluye.