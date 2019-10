Descubren un nuevo mecanismo defensivo contra las infecciones bacterianas en heridas

Publicado 07/10/2019 18:03:30 CET

MADRID, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Investigadores del Charité-Universitätsmedizin Berlin (Alemania) han descubierto un nuevo mecanismo defensivo que permite a la piel matar activamente las bacterias. Un elemento central de este mecanismo es una molécula mensajera celular conocida como interleucina 6 (IL-6), cuyo modo de acción podría utilizarse en el futuro para prevenir heridas infectadas sin necesidad de antibióticos.

La colonización de la herida de la piel por bacterias u otros patógenos puede llevar a una inflamación severa. En el peor de los casos, esto puede resultar en septicemia o amputación. Por lo tanto, es esencial un tratamiento rápido. Sin embargo, el creciente número de bacterias que desarrollan resistencia a los antibióticos ha hecho que las opciones de tratamiento sean cada vez más limitadas.

En su trabajo, publicado en la revista 'Proceedings of the National Academy of Sciences', los investigadores plantearon la hipótesis de que la defensa de la piel contra los patógenos podría incluir mastocitos, un tipo de célula defensiva del sistema inmunológico que se sabe que juega un papel importante en las alergias. Los mastocitos son responsables de la respuesta del cuerpo a sustancias que de otro modo serían inofensivas, produciendo síntomas como secreción nasal o picor.

Sin embargo, los investigadores sospechan que su papel va más allá de esta mediación de respuestas inmunológicas anormales, con algunos resultados que sugieren que juegan un papel en la defensa de nuestro cuerpo contra los patógenos. Esto llevó al equipo de investigación a estudiar si los mastocitos podrían estar involucrados en la respuesta del huésped de la piel a la infección bacteriana de la herida y en la cicatrización de la herida, y en qué medida.

Usando un modelo animal, estudiaron los efectos de la ausencia de mastocitos en la cicatrización de heridas después de la infección. Así, observaron que, al quinto día después de la infección, el número total de bacterias presentes en la herida era 20 veces mayor si los mastocitos estaban ausentes. Esto provocó que la herida infectada tardara varios días más en cerrarse.

De acuerdo con los hallazgos de los investigadores, el efecto de eliminación de bacterias de los mastocitos es un producto de la liberación de interleucina 6. Esta molécula estimula las células de la capa superficial de la piel, provocando la liberación de péptidos antimicrobianos (AMP, por sus siglas en inglés), cadenas proteicas cortas que matan bacterias, virus y hongos.

"Nuestro estudio ha demostrado la naturaleza y el alcance de la participación de los mastocitos en el mecanismo de defensa de la piel del huésped contra las bacterias. Esto nos ayuda a entender mejor el significado de los mastocitos en el cuerpo humano y cómo su papel va más allá de ser un mero mediador de reacciones alérgicas", asegura el principal autor del trabajo, Frank Siebenhaar.

Aprovechando su conocimiento de la interleucina 6 y su función clave, los investigadores encontraron que la aplicación de la interleucina 6 a la herida antes de la infección trae una mejor defensa contra las bacterias, incluso en animales con sistemas inmunes intactos. Los investigadores también pudieron replicar este efecto en el tejido humano.