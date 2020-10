Descubren un 'cóctel' de anticuerpos ultrapotentes que bloquean la unión del virus Covid-19 al huésped

MADRID, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un grupo internacional de investigadores ha descubierto un 'cóctel' de potentes anticuerpos, identificados en pacientes recuperados reconoce y bloquea la maquinaria de infección por coronavirus, que inhibe la unión del SARS-CoV-2 a las células huésped y protege a los animales expuestos al coronavirus pandémico.

También han demostrado que dosis bajas de estos anticuerpos, individualmente o como cóctel, protegen a los hámsteres de la infección cuando se exponen al coronavirus al evitar que se replique en sus pulmones. Otra ventaja de esta mezcla de anticuerpos es que también pueden prevenir las formas en las que ha mutado el virus durante esta pandemia para evitar el tratamiento.

No obstante, el cóctel de anticuerpos en su estudio debe someterse a ensayos en humanos para determinar su seguridad y eficacia, han señalado desde el grupo investigador.

Como ya se han descubierto algunas variantes en la maquinaria de infección durante la pandemia de coronavirus, el uso de una mezcla de anticuerpos permite la neutralización de un amplio espectro de tales variantes virales. Además de prevenir la entrada del virus en las células huésped, la presencia de los anticuerpos también parece desencadenar las acciones de lucha contra la infección de otras células inmunes, que llegan para eliminar el virus.

"Creemos que aprovechar mecanismos de acción múltiples, distintos y complementarios podría proporcionar beneficios adicionales para las aplicaciones clínicas", han señalado los investigadores, quienes determinaron cómo funcionaban los anticuerpos a nivel molecular mediante estudios de microscopía crioelectrónica de los cambios resultantes en la configuración de la maquinaria de infección del virus.

Además de prevenir directamente las interacciones con el receptor del huésped, uno de los dos anticuerpos descubiertos bloquea la maquinaria de la infección en una conformación inactiva, lo que significa que no puede fusionarse con la membrana del huésped en la superficie de la célula. Si no puede fusionarse, el coronavirus no puede entrar y entregar su ARN para apoderarse de la célula.

Los expertos señalan que se necesitan opciones terapéuticas eficientes para controlar la propagación del SARS-CoV-2 que ha causado más de un millón de muertes en todo el mundo. Mientras el mundo espera vacunas, se buscan productos farmacéuticos para prevenir o tratar infecciones por el coronavirus pandémico que puedan ser más rápidos de desarrollar y probar. Ambos podrían abordar la brecha hasta que las vacunas se distribuyan ampliamente y seguir siendo necesarias para su uso después de que las vacunas estén disponibles.

"Nuestros resultados allanan el camino para implementar combinaciones de anticuerpos para la profilaxis o la terapia que podrían tener la ventaja de evitar o limitar la aparición de mutantes de escape viral", han añadido los investigadores.

Los hallazgos de esta investigación, publicada en 'Science', han sido liderados por la doctora Katja Fink de Vir Biotechnology y el doctor David Veesler, profesor asociado de bioquímica en la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington. Veesler ha estudiado la estructura molecular y los mecanismos de infección de una variedad de coronavirus y otros virus.

El trabajo también ha contado con la doctora M. Alejandra Tortorici del Departamento de Bioquímica de la Universidad de Washington y el Institut Pasteur en París, y Martina Beltramello de Humab BioMed, una subsidiaria de Vir Biotechnology en Suiza. Investigadores de la Universidad de Washington en St Louis, el Instituto Rega en Bélgica, la Universidad de Milán, Italia y la Universidad de Texas en Dallas también colaboraron en la investigación.