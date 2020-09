Desarrollan un método 'in vitro' "muy sensible" para detectar un hongo oportunista que provoca una neumonía grave

VALÈNCIA, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Personal investigador de la Universitat de València (UV) y de la Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i Biomédica de la Comunitat Valencia (Fisabio), entre otras instituciones, han desarrollado un método in vitro "muy sensible y rápido" para el diagnóstico de la infección por Pneumocystis jirovecii, un hongo que provoca una neumonía grave.

El sistema ha sido inventado por Andrés Moya, catedrático de Genética de la UV e investigador del área de Genómica y Salud de Fisabio; Susana Ruiz y Nicole Stephanía Pesantes Sáenz, según ha informado la institución académica en un comunicado.

Pneumocystis jirovecii es uno de los hongos oportunistas (aquellos microorganismos que se aprovechan de un sistema inmune debilitado) más importantes, causante de una neumonía grave con una alta tasa de mortalidad. El nuevo sistema consiste en un kit que contiene los reactivos necesarios para detectar el patógeno mediante PCR en tiempo real.

Actualmente, el método más utilizado en laboratorio para encontrar esta neumonía es la técnica de PCR anidada. Sin embargo, como ha resaltado Andrés Moya, "la apertura de los tubos entre las dos rondas de PCR aumenta la posibilidad de contaminación y también la de falsos positivos. Además, la obtención de un resultado fiable puede demorarse entre ocho y diez horas. Por esta razón, una PCR de ciclo único es preferible a una PCR anidada en laboratorios, particularmente clínicos".

"Una PCR a tiempo real aplicada a extractos procedentes de muestras clínicas permite la obtención de un resultado mucho más rápido (entre una y dos horas) y fiable, ya que la posibilidad de contaminación se reduce. Por otro lado, esta técnica permite la cuantificación del patógeno. Una PCR a tiempo real, además, es más sensible que una convencional", ha añadido Moya.

Para desarrollar este método, en el que también han participado el Servicio Andaluz de Salud, la Universidad de Chile y el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (CINVESTAV, México), el equipo investigador utilizó 54 tejidos pulmonares obtenidos de autopsias de lactantes fallecidos por muerte súbita en Chile.

La neumonía que causa el hongo Pneumocystis jirovecii representa un grave problema, principalmente en pacientes inmunodeprimidos infectados por VIH. Además, también juega un papel importante en la patogenia de la EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva crónica), que es la cuarta causa de mortalidad en el mundo; y también en el síndrome de distrés respiratorio neonatal, principal causa de morbimortalidad en niños prematuros.

Este sistema de detección ha sido registrado recientemente en la Oficina Española de Patentes y Marcas bajo la titularidad de la Fundació Fisabio (que posee el 55 por ciento de la misma), la Universitat de València, el Servicio Andaluz de Salud, la Universidad de Chile y el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (Ciudad de México).

"Buena parte de estas instituciones formaban parte de la Red Iberoamericana CYTED para el estudio de Pneumocystis, contando con expertos tanto en la clínica como en la investigación básica y métodos de detección del patógeno, y gozando de una excelente coordinación. Ha sido un largo periplo que ha llegado a buen puerto porque ahora contamos con un procedimiento muy fiable para la rápida detección del hongo, con unas evidentes implicaciones clínicas, particularmente en países latinoamericanos", ha resaltado Moya.