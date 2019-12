Desarrollan un dispositivo rápido y económico que identifica virus

Publicado 30/12/2019 7:08:36 CET

Investigadores de la Universidad Estatal de Pensilvania (Penn State) y de la Universidad de Nueva York han desarrollado un dispositivo rápido y económico para capturar e identificar rápidamente varias cepas de virus, según publican en la revista 'Proceedings of the National Academy of Sciences'.

Actualmente, los virólogos estiman que 1,67 millones de virus desconocidos se encuentran en animales, algunos de los cuales pueden transmitirse a los humanos.

Virus conocidos, como el H5N1, el Zika y el Ébola, han causado enfermedades y muertes generalizadas. La Organización Mundial de la Salud afirma que la detección temprana puede detener la propagación del virus al permitir el despliegue rápido de contramedidas.

"Hemos desarrollado un dispositivo portátil rápido y económico que puede capturar virus en función del tamaño --anuncua Mauricio Terrones, distinguido profesor de física, química y ciencia e ingeniería de materiales en Penn State--. Nuestro dispositivo utiliza matrices de nanotubos diseñados para ser comparables en tamaño a una amplia gama de virus. A continuación usamos la espectroscopía Raman para identificar los virus en función de su vibración individual".

Este dispositivo, llamado VIRRION, tiene una amplia gama de posibles usos. Para los agricultores, por ejemplo, la detección temprana de un virus en el campo puede salvar un cultivo completo. La detección temprana de un virus en el ganado puede salvar a un rebaño de enfermedades. Los humanos también se beneficiarán con la detección de virus en minutos en lugar de días con los métodos actuales.

Debido a su tamaño y bajo costo, dicho dispositivo sería útil en el consultorio de cada médico, así como en ubicaciones remotas cuando se producen brotes de enfermedades.

"La mayoría de las técnicas actuales requieren equipos grandes y costosos --recuerda Terrones--. El VIRRION mide unos centímetros de ancho. Agregamos nanopartículas de oro para mejorar la señal Raman para que podamos detectar la molécula del virus en concentraciones muy bajas. Luego usamos técnicas de aprendizaje automático para crear una biblioteca de tipos de virus".

Según el profesor Elodie Ghedin, virólogo de la Universidad de Nueva York, "el VIRRION permite el enriquecimiento rápido de partículas de virus de cualquier tipo de muestra, ambiental o clínica, que inicia la caracterización viral. Esto tiene aplicaciones en la aparición de virus, el descubrimiento de virus y en diagnóstico. Eventualmente, esperamos usar este dispositivo para la captura y secuenciación de viriones individuales, lo que nos dará un mejor manejo de la evolución del virus en tiempo real".

El autor principal agregado Ying-Ting Yeh, profesor asistente de investigación en el grupo Terrones, explica que han conseguido desarrollar "una plataforma portátil que enriquece las partículas de virus de varios mililitros de muestras clínicas en un par de minutos".