Desabastecimiento de metilfenidato: Cómo ayudar a los niños con TDAH a estudiar de cara a la época de exámenes

MADRID 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Neurología Pediátrica (SENEP) ha aconsejado a las familias con hijos con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) que les brinden apoyo y les supervisen durante el estudio ahora que se acerca la época de exámenes y persiste el desabastecimiento de metilfenidato, especialmente en su presentación OROS que permite cobertura de 12 horas, el principal fármaco empleado para tratar esta afección.

La presidenta de la SENEP, Rocío Sánchez-Carpintero Abad, ha explicado que el metilfenidato ayuda a los menores a sostener sus rutinas, evitar distracciones, controlar su impulsividad y mantener un buen rendimiento académico, entre otros aspectos, por lo que resulta clave para que los niños puedan concentrarse en sus estudios, sobre todo de cara a la época de exámenes que empieza próximamente.

"Muchos niños con TDAH si no toman su medicación no pueden controlar sus síntomas, y no son capaces de avanzar en sus estudios, aparte de que les puede interferir en su relación con la familia o incluso con otros menores; impactando todo ello en su autoestima", ha advertido Sánchez-Carpintero.

Frente al desabastecimiento de metilfenidato que está afectando a numerosas familias en su día a día, la presidenta de la SENEP ha recordado que, pese a que la terapia farmacológica es una de las principales vías de tratamiento para el TDAH, también son importantes el apoyo escolar y familiar, y la terapia cognitivo-conductual.

Asimismo, ha recomendado a las familias que ayuden a sus hijos a seguir una serie de pautas de estudio, como son convertirlo en un hábito diario que evite dejar todo el temario para el final y dedicarse a ello en un ambiente tranquilo y en una mesa despejada y colocada frente a la pared, de forma que no haya ruidos ni distracciones cerca que puedan despistar.

Además, ha sugerido que haya una persona que supervise el estudio del menor y le fije pequeños objetivos, como pueden ser establecer intervalos de estudio durante 25 minutos y descasar otros cinco. Para facilitar la organización también puede servir el uso de una agenda en la que el estudiante tenga apuntados sus deberes, así como ayudarle a revisar su mochila cada noche para asegurar que lleva todo lo necesario al colegio.

En último lugar, Sánchez-Carpintero ha instado a los padres a intentar tener más paciencia de la que se tiene habitualmente, evitando en lo posible gritarles y asegurándose de que los niños les escuchan cuando les hablan, transmitiéndoles mensajes claros y breves. A su vez, deben comunicar a sus respectivos profesores que el menor no está su medicación habitual para que lo tengan en cuenta.

MEDIDAS CONTRA EL DESABASTECIMIENTO

La Sociedad Española de Neurología Pediátrica ha destacado que lleva meses alertando a las autoridades sanitarias sobre el desabastecimiento del metilfenidato. A este respecto, ha recordado la carta de alerta que dirigió al Ministerio de Sanidad y a los grupos parlamentarios, así como las recomendaciones indicadas a neuropediatras y profesional sanitario dedicado al TDAH.

La SENEP ha mostrado su apoyo a las recomendaciones publicadas por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) a este respecto, aunque las ha calificado de "insuficientes" y ha añadido otras a tener en cuenta.

Así, ha señalado que se facilite el cambio a otros medicamentos como atomoxetina o lisdexanfetamina, ya que la eficacia y tolerancia no es igual en todas las formulaciones de metilfenidato. Igualmente, ha afirmado que algunos pacientes con metilfenidato de liberación prolongada no tienen opción de tomar dos medicaciones en horario escolar, por lo que su cumplimiento puede verse comprometido, así como que podría quitarse el visado para la lisdexanfetamina hasta que se resuelva el problema de desabastecimiento.

"Estamos sumando numerosos esfuerzos en diferentes ámbitos por intentar resolver este problema lo antes posible. Queremos que el Gobierno y a la AEMPS logren resolver el problema con urgencia, sin demorarlo más. Se trata de una situación que produce desamparo y malestar en gran parte de las familias afectadas", ha concluido la neuropediatra.