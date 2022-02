Los dentistas descartan los test genéticos bacteriológicos de caries y enfermedad periodontal por su baja especificidad

MADRID, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consejo General de Dentistas de España ha descartado los test genéticos bacteriológicos de caries y enfermedad periodontal por su baja sensibilidad (70-72%) y, especialmente, por su baja especificidad (48-50%).

Así lo ha asegurado el presidente de la organización Óscar Castro, que ha apelado por una práctica clínica basada en la evidencia. "No podemos, en base a la evidencia científica disponible en la actualidad, crear falsas expectativas diagnósticas en la predicción del riesgo de caries, enfermedad periodontal o periimplantitis, con herramientas que no reúnen aún los criterios exigibles de sensibilidad y especificidad. Los profesionales deben ser conscientes de que la utilización de técnicas diagnósticas no avaladas científicamente son constitutivas de mala práctica y suponen costes innecesarios para los pacientes", ha precisado.

Estos test genéticos bacteriológicos tampoco cuentan con la validez predictiva de otras organizaciones de salud dental, como la ADA (Asociación Dental Americana), la Asociación Dental Canadiense o la australiana.

Por el momento, según la organización española, aún no existen herramientas diagnósticas efectivas para predecir la caries dental o la enfermedad periodontal. Algunas técnicas, como los test salivares, han sido también descartados. Los expertos señalan que encontrar un método fiable predictivo para determinar el riesgo futuro de caries, de periodontitis o de periimplantitis es un reto complicado.