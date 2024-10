Demuestran la remisión sostenida de diabetes diez años después de la cirugía bariátrica

MADRID 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

Diez años después de someterse a una cirugía bariátrica cuando eran adolescentes, más de la mitad de los participantes del estudio demostraron no solo una pérdida de peso sostenida, sino también la resolución de afecciones relacionadas con la obesidad, como diabetes tipo 2, presión arterial alta y colesterol alto, según el informe publicado en el' New England Journal of Medicine'.

"Nuestro estudio presenta resultados impresionantes del seguimiento más prolongado de la cirugía de pérdida de peso durante la adolescencia, lo que valida la cirugía bariátrica como una estrategia segura y eficaz para el manejo de la obesidad a largo plazo", asegura el autor principal Justin Ryder, vicepresidente de investigación del Departamento de Cirugía del Hospital de Niños Ann & Robert H. Lurie de Chicago y profesor asociado de Cirugía y Pediatría en la Facultad de Medicina Feinberg de la Universidad Northwestern (Estados Unidos).

Es importante destacar que el estudio encontró que el 55 por ciento de los participantes que tuvieron diabetes tipo 2 cuando eran adolescentes y se sometieron a cirugía todavía estaban en remisión de su diabetes a los 10 años. "Esto es considerablemente mejor que los resultados informados en personas que se sometieron a cirugía bariátrica cuando eran adultas, una de las principales razones por las que es tan importante tratar seriamente la obesidad en los adolescentes", agrega Ryder.

De hecho, un reciente ensayo controlado aleatorio multicéntrico encontró que la remisión de la diabetes tipo 2 en adultos era del 12 al 18 por ciento entre siete y 12 años después de la cirugía bariátrica.

Los investigadores de Teen-LABS analizaron los resultados de 260 pacientes 10 años después de una cirugía bariátrica cuando eran adolescentes (de 13 a 19 años de edad). Descubrieron que el índice de masa corporal (IMC) disminuyó un 20 por ciento. "Lo fascinante es que cuando utilizamos estas operaciones en adolescentes, la remisión de problemas de salud como la diabetes y la presión arterial alta es más duradera que cuando las operaciones se realizan más tarde en la edad adulta", aporta Thomas Inge, investigador principal del estudio Teen-LABS y cirujano jefe en Lurie Children's (Estados Unidos).

