Defensa de la Sanidad Pública estima el cierre en verano del 13,7% del total de camas hospitalarias en centros públicos

MADRID, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) estima que el número total de camas de hospitales públicos que está previsto que se cierren este verano, alcanza las 12.328, es decir, el 13,7 por ciento del total de camas funcionantes en 2022, atendiendo al último dato publicado por el Ministerio de Sanidad.

Por comunidades, Extremadura (18,17%), País Vasco (17,83%), Madrid (17,08%), Andalucía (15,97%), Cataluña (15,58%), Aragón (15,54%) y Asturias (15,27%), se encuentran por encima de la media. Les siguen, Galicia (11,31%), Comunidad Valenciana (9,95%), Murcia (9,11%), Navarra (8,43%), La Rioja (7,64%), Castilla y León (7,46%), Baleares (7,04%), Cantabria (4,17%), Castilla-La Mancha (4,12%) y Canarias (2,03%).

"Como se ve, el porcentaje de camas que está previsto cerrar en casi todas las CCAA es claramente excesivo (no parece que tenga justificación un porcentaje superior al 5%-10% según los casos), y desde luego responde fundamentalmente a intereses economicistas, de ahorro presupuestario y de no sustitución de los profesionales que están en vacaciones, y no a previsiones de la demanda asistencial ni a la necesidad de disminuir las muy elevadas listas de espera", alerta.

FADSP advierte que se trata de datos aproximados puesto que "hay una significativa ausencia de datos oficiales ya que todas las CCAA parecen empeñadas en ocultar la realidad a toda costa", por eso han tenido que utilizar datos recogidos de manera extraoficial y en su caso recurrir a los ofrecidos por los sindicatos. "Es obvio que eso supone que los datos que se ofrecen son aproximados y que es posible que la realidad se desvíe de manera importante de los mismos, probablemente al alza", lamenta.

Aunque admiten que la situación está motivada por las vacaciones del personal, desde la FADSP recuerdan que la decisión de cerrar camas en verano "suele estar basada más en el afán de ahorro de las CCAA que no sustituyen al personal de vacaciones y que no tiene en cuenta los cambios en la realidad poblacional ni en la demanda asistencial". Por este motivo, pide que se corrija la situación ya que "deteriora aún más el ya deteriorado sistema sanitario público".

"Resulta evidente que la situación ha ido cambiando con el tiempo y, aparte de que hay un grupo de población (que es el de más bajos recursos económicos y mayores problemas de salud) que no puede tomarse vacaciones, los hábitos actuales son de tomar periodos más cortos de desplazamientos y más distribuidos a lo largo del año, y por otro lado la climatología, con el aumento de las temperaturas y las olas de calor ha hecho que exista un aumento de la demanda asistencial específica de los meses veraniegos que debe ser atendida", añade.